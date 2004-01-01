Кузовной ремонт на Ивченко

Мы предлагаем весь спектр кузовных и малярных работ любой сложности.

Осуществляем:

ходовые работы, ремонт мотора и рихтовку

вытяжку любой сложности на профессиональном оборудовании

восстановление бамперов

покраску авто, элементов

Электрика любой сложности. Качественно и профессиональным инструментом выполним работу.

На рынке авторемонта более 30 лет!