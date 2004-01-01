Кузовной ремонт на Ивченко
Мы предлагаем весь спектр кузовных и малярных работ любой сложности.
Осуществляем:
- ходовые работы, ремонт мотора и рихтовку
- вытяжку любой сложности на профессиональном оборудовании
- восстановление бамперов
- покраску авто, элементов
Электрика любой сложности. Качественно и профессиональным инструментом выполним работу.
На рынке авторемонта более 30 лет!
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
пр. Ивченко, д. 8(Ленинский район)8 (921) 278-94-37
Режим работы:
Пн.-Вс.: 09:00-21:00
E-mail: