Кузовной ремонт на Ивченко

Услуги: Ремонт автомобилей.
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Мы предлагаем весь спектр кузовных и малярных работ любой сложности.

Осуществляем:

  • ходовые работы, ремонт мотора и рихтовку
  • вытяжку любой сложности на профессиональном оборудовании
  • восстановление бамперов
  • покраску авто, элементов

Электрика любой сложности. Качественно и профессиональным инструментом выполним работу.

На рынке авторемонта более 30 лет!

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    пр. Ивченко, д. 8

    (Ленинский район)
    8 (921) 278-94-37
    Режим работы:

    Пн.-Вс.: 09:00-21:00

E-mail:
kyzremont51@mail.ru

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