Круто крашу

Заняться собой: Красота.
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Качественно окрашенные и здоровые волосы – об этом мечтает каждая девушка!

Мы можем Вам предложить отличных мастеров с опытом в колористике и парикмахерском искусстве более 7 лет, адекватные цены, новое оборудование и действительно качественные материалы!

Наша студия красоты работает исключительно на инновационном красителе JOICO (Америка). Окрасить корни или выполнить самое сложное окрашивание? Легко! Техника выполнения работы будет зависеть от Ваших пожеланий и индивидуальных особенностей, чтобы максимально подчеркнуть Вашу красоту!

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Тарана, д.25

    (Октябрьский район)
    +7 (908) 607-55-35
    Режим работы:

    Пн.-Вс.: 10:00-20:00

Цены

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