Круто крашу
Качественно окрашенные и здоровые волосы – об этом мечтает каждая девушка!
Мы можем Вам предложить отличных мастеров с опытом в колористике и парикмахерском искусстве более 7 лет, адекватные цены, новое оборудование и действительно качественные материалы!
Наша студия красоты работает исключительно на инновационном красителе JOICO (Америка). Окрасить корни или выполнить самое сложное окрашивание? Легко! Техника выполнения работы будет зависеть от Ваших пожеланий и индивидуальных особенностей, чтобы максимально подчеркнуть Вашу красоту!
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
ул. Тарана, д.25(Октябрьский район)+7 (908) 607-55-35Режим работы:
Пн.-Вс.: 10:00-20:00