Кристалл Недвижимость
«Кристалл Недвижимость» – это амбициозная, креативная и дружная команда специалистов, которые любят свое дело и стремятся к совершенству. А ни это ли является показателем успеха?
С Миссией и Ценностями компании вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте. У нас написана История компании, которой мы гордимся.
Агентство является действующим членом ассоциации МРГР (Мурманская региональная гильдия риэлторов).
Мы экономим время и деньги клиентов:
- четко владея ситуацией на рынке, мы не позволим нашим клиентам заплатить втридорога за приобретаемую недвижимость
- мы не даем иллюзорных обещаний продать ваш объект по заоблачным ценам, мы реалисты и всегда открыты и честны с клиентом
- мы уважаем ваше и свое время
- мы привыкли быстро и качественно работать
- мы подскажем, в каком банке выгоднее % ставка, и отправим заявки на ипотеку сразу же в несколько банков, документы на согласование объекта тоже отправим мы – вам не нужно никуда ходить и сидеть в очередях
- оформляя заявку на ипотеку через «Кристалл Недвижимость» – вы получите гарантированную скидку в банке ПАО ВТБ24 от базовых ставок
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
пр. Кирова, д. 54(Октябрьский район)25-07-07, 25-13-07
Режим работы:
Пн.-Пт.: 10:00-19:00
Сб.: 11:00-19:00
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