Кристалл Недвижимость

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«Кристалл Недвижимость» – это амбициозная, креативная и дружная команда специалистов, которые любят свое дело и стремятся к совершенству. А ни это ли является показателем успеха?

С Миссией и Ценностями компании вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте. У нас написана История компании, которой мы гордимся.

Агентство является действующим членом ассоциации МРГР (Мурманская региональная гильдия риэлторов).
Мы экономим время и деньги клиентов:

  • четко владея ситуацией на рынке, мы не позволим нашим клиентам заплатить втридорога за приобретаемую недвижимость
  • мы не даем иллюзорных обещаний продать ваш объект по заоблачным ценам, мы реалисты и всегда открыты и честны с клиентом
  • мы уважаем ваше и свое время 
  • мы привыкли быстро и качественно работать 
  • мы подскажем, в каком банке выгоднее % ставка, и отправим заявки на ипотеку сразу же в несколько банков, документы на согласование объекта тоже отправим мы – вам не нужно никуда ходить и сидеть в очередях 
  • оформляя заявку на ипотеку через «Кристалл Недвижимость» – вы получите гарантированную скидку в банке ПАО ВТБ24 от базовых ставок

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    пр. Кирова, д. 54

    (Октябрьский район)
    25-07-07, 25-13-07
    Режим работы:

    Пн.-Пт.: 10:00-19:00
    Сб.: 11:00-19:00

Cайт:
http://kristal51.ru
Цены

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