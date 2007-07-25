«Кристалл Недвижимость» – это амбициозная, креативная и дружная команда специалистов, которые любят свое дело и стремятся к совершенству. А ни это ли является показателем успеха?

С Миссией и Ценностями компании вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте. У нас написана История компании, которой мы гордимся.

Агентство является действующим членом ассоциации МРГР (Мурманская региональная гильдия риэлторов).

Мы экономим время и деньги клиентов:

четко владея ситуацией на рынке, мы не позволим нашим клиентам заплатить втридорога за приобретаемую недвижимость

мы не даем иллюзорных обещаний продать ваш объект по заоблачным ценам, мы реалисты и всегда открыты и честны с клиентом

мы уважаем ваше и свое время

мы привыкли быстро и качественно работать

мы подскажем, в каком банке выгоднее % ставка, и отправим заявки на ипотеку сразу же в несколько банков, документы на согласование объекта тоже отправим мы – вам не нужно никуда ходить и сидеть в очередях

оформляя заявку на ипотеку через «Кристалл Недвижимость» – вы получите гарантированную скидку в банке ПАО ВТБ24 от базовых ставок

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