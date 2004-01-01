Комод

Услуги: Пошив, ремонт одежды.
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Пошив женской одежды в Мурманске: платьев, юбок, брюк, жакетов, свадебных платьев, вечерних платьев, блузок, топов, накидок, жилетов и многого другого!

Машинная вышивка на спортивной одежде, фартуках, халатах. Практически на любой ткани, любого цвета. Вышиваем любые рисунки и надписи!

Мелкий ремонт одежды: укоротить брюки, подогнать по фигуре, устранить мелкие недочеты, заменить подклад, поменять молнию в юбке!

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    пр. Ленина, д. 88 (ТЦ «Ермак»)

    (815 2) 203-906
    Режим работы:

    Пн.-пт.: 11:00-19:00

    Сб.: 12:00-18:00

    Вс.: выходной

Cайт:
http://51komod.ru

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