Комод
Пошив женской одежды в Мурманске: платьев, юбок, брюк, жакетов, свадебных платьев, вечерних платьев, блузок, топов, накидок, жилетов и многого другого!
Машинная вышивка на спортивной одежде, фартуках, халатах. Практически на любой ткани, любого цвета. Вышиваем любые рисунки и надписи!
Мелкий ремонт одежды: укоротить брюки, подогнать по фигуре, устранить мелкие недочеты, заменить подклад, поменять молнию в юбке!
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
пр. Ленина, д. 88 (ТЦ «Ермак»)(815 2) 203-906Режим работы:
Пн.-пт.: 11:00-19:00
Сб.: 12:00-18:00
Вс.: выходной
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