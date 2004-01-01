Пошив женской одежды в Мурманске: платьев, юбок, брюк, жакетов, свадебных платьев, вечерних платьев, блузок, топов, накидок, жилетов и многого другого!

Машинная вышивка на спортивной одежде, фартуках, халатах. Практически на любой ткани, любого цвета. Вышиваем любые рисунки и надписи!

Мелкий ремонт одежды: укоротить брюки, подогнать по фигуре, устранить мелкие недочеты, заменить подклад, поменять молнию в юбке!