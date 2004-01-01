Инжир

Покушать: Воcточная кухня, Рестораны.

Чайхана – это кафе с настоящей восточной кухней, место, где Вы на себе почувствуете истинное гостеприимство.

У нас можно отведать узбекский и азербайджанский плов, ароматную самсу, нежнейшие кутабы, шашлык, приготовленный на мангале или в тандыре и множество других популярных блюд. Зал Чайханы декорирован в восточном стиле, особый шарм придают мягкие диваны, подушки и мозаичные светильники. Если вам необходимо расслабиться или отметить событие в кругу друзей — то Чайхана «Инжир» самое подходящее для этого место.

Для отличного настроения и приятного отдыха по пятницам и субботам мы предусмотрели выступление музыкантов. В будние дни предлагаем вкусные демократичные бизнес-ланчи.

Чайхана «Инжир» - восточный рай в северном городе.

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    пр. Кольский, д. 64

    8 (911) 300-76-80
    Режим работы:

    Вс.-Чт.: 11:00-24:00
    Пт.-Сб.: 11:00-03:00

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