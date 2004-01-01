Чайхана – это кафе с настоящей восточной кухней, место, где Вы на себе почувствуете истинное гостеприимство.

У нас можно отведать узбекский и азербайджанский плов, ароматную самсу, нежнейшие кутабы, шашлык, приготовленный на мангале или в тандыре и множество других популярных блюд. Зал Чайханы декорирован в восточном стиле, особый шарм придают мягкие диваны, подушки и мозаичные светильники. Если вам необходимо расслабиться или отметить событие в кругу друзей — то Чайхана «Инжир» самое подходящее для этого место.

Для отличного настроения и приятного отдыха по пятницам и субботам мы предусмотрели выступление музыкантов. В будние дни предлагаем вкусные демократичные бизнес-ланчи.

Чайхана «Инжир» - восточный рай в северном городе.