Инжир
Чайхана – это кафе с настоящей восточной кухней, место, где Вы на себе почувствуете истинное гостеприимство.
У нас можно отведать узбекский и азербайджанский плов, ароматную самсу, нежнейшие кутабы, шашлык, приготовленный на мангале или в тандыре и множество других популярных блюд. Зал Чайханы декорирован в восточном стиле, особый шарм придают мягкие диваны, подушки и мозаичные светильники. Если вам необходимо расслабиться или отметить событие в кругу друзей — то Чайхана «Инжир» самое подходящее для этого место.
Для отличного настроения и приятного отдыха по пятницам и субботам мы предусмотрели выступление музыкантов. В будние дни предлагаем вкусные демократичные бизнес-ланчи.
Чайхана «Инжир» - восточный рай в северном городе.
- г. Мурманск
пр. Кольский, д. 648 (911) 300-76-80Режим работы:
Вс.-Чт.: 11:00-24:00
Пт.-Сб.: 11:00-03:00