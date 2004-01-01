Интерактивный парк

Возраст: Детям.Услуги: Игровые центры.Поучиться: Детские центры.
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Детский интерактивный парк – место, где сказка оживает!

Вы попадаете в красочное интерактивное пространство – мультяшный яркий мир, где можно:

  • оживить свой рисунок, теперь он трехмерный и реагирует на прикосновения
  • собрать огромные кубики с героями – они улыбаются и машут
  • поиграть с чудо-песочницей, там живой песок-меняет цвет, можно строить свой красочный мир
  • раскрасить интерактивные стены, огромными карандашами, как волшебной палочкой

Здесь все то, что любят современные дети – новые технологии и веселые развлечения!

Ждем Вас в сказочном мире ярких красок и впечатлений!

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Рогозерская д. 4 (ТРК «Plazma», 2 этаж)

    +7 (8152) 206-333
    +7 (902) 132-95-67
    Режим работы:

    10:00-22:00

Cайт:
http://interactivpark.ru/
Цены

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