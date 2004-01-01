Интерактивный парк
Детский интерактивный парк – место, где сказка оживает!
Вы попадаете в красочное интерактивное пространство – мультяшный яркий мир, где можно:
- оживить свой рисунок, теперь он трехмерный и реагирует на прикосновения
- собрать огромные кубики с героями – они улыбаются и машут
- поиграть с чудо-песочницей, там живой песок-меняет цвет, можно строить свой красочный мир
- раскрасить интерактивные стены, огромными карандашами, как волшебной палочкой
Здесь все то, что любят современные дети – новые технологии и веселые развлечения!
Ждем Вас в сказочном мире ярких красок и впечатлений!
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
ул. Рогозерская д. 4 (ТРК «Plazma», 2 этаж)+7 (8152) 206-333
+7 (902) 132-95-67Режим работы:
10:00-22:00
Cайт: