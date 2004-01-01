Детский интерактивный парк – место, где сказка оживает!

Вы попадаете в красочное интерактивное пространство – мультяшный яркий мир, где можно:

оживить свой рисунок, теперь он трехмерный и реагирует на прикосновения

собрать огромные кубики с героями – они улыбаются и машут

поиграть с чудо-песочницей, там живой песок-меняет цвет, можно строить свой красочный мир

раскрасить интерактивные стены, огромными карандашами, как волшебной палочкой

Здесь все то, что любят современные дети – новые технологии и веселые развлечения!

Ждем Вас в сказочном мире ярких красок и впечатлений!