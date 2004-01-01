Инмар
Строительная компания «Инмар» на рынке строительства в Мурманске и Мурманской области более 5 лет. Мы предлагаем качественное жилье по умеренным ценам - долговечность наших домов это то почему нас выбирают.
Ключевым направлением в компании является строительство домов «под ключ». Мы используем самые популярные и востребованные строительные технологии. Строительство каркасных домов - специализация профессионалов компании «Инмар»
У нас собственное производство, благодаря которому мы можем полностью контролировать процесс строительства и обеспечивать качество высшего уровня.
На данный момент мы готовы производить строительные работы по всему Северо-Западному федеральному округу, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
- г. Мурманск
ул. Домостроительная, д. 268 (921) 167-79-37
8 (800) 550-20-32Режим работы:
Пн.-Пт.: 09:00-18:00
Сб.: 10:00-16:00
Вс.: выходной