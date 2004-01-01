Инмар

Купить: Все для ремонта, Квартиры.
132750

Строительная компания «Инмар» на рынке строительства в Мурманске и Мурманской области более 5 лет. Мы предлагаем качественное жилье по умеренным ценам - долговечность наших домов это то почему нас выбирают.

Ключевым направлением в компании является строительство домов «под ключ». Мы используем самые популярные и востребованные строительные технологии. Строительство каркасных домов - специализация профессионалов компании «Инмар»

У нас собственное производство, благодаря которому мы можем полностью контролировать процесс строительства и обеспечивать качество высшего уровня.

На данный момент мы готовы производить строительные работы по всему Северо-Западному федеральному округу, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Домостроительная, д. 26

    8 (921) 167-79-37
    8 (800) 550-20-32
    Режим работы:

    Пн.-Пт.: 09:00-18:00
    Сб.: 10:00-16:00
    Вс.: выходной

Cайт:
http://zakazdom.com/

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