Строительная компания «Инмар» на рынке строительства в Мурманске и Мурманской области более 5 лет. Мы предлагаем качественное жилье по умеренным ценам - долговечность наших домов это то почему нас выбирают.

Ключевым направлением в компании является строительство домов «под ключ». Мы используем самые популярные и востребованные строительные технологии. Строительство каркасных домов - специализация профессионалов компании «Инмар»

У нас собственное производство, благодаря которому мы можем полностью контролировать процесс строительства и обеспечивать качество высшего уровня.

На данный момент мы готовы производить строительные работы по всему Северо-Западному федеральному округу, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Группа ВК