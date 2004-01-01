iGlass

Купить: Интернет-магазин, Мобильные телефоны.
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Интернет-магазин.

«iGlass» – это комплекс жизненно важных решений для Вашего iPhone.

Высокопрочные стекла с твердостью 9H, толщиной 0,26/0,30 мм, олефобным покрытием, а также надежные современные чехлы и другие полезные аксессуары наполнят комфортом использование техники Apple и сохранят Ваш телефон новым на многие года.

Действует доставка по г.Мурманску (100 р.) и Мурманской области.

При заказе от 2-х товаров доставка по г.Мурманску – бесплатно.

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Адреса и телефоны:
  • 8 (950) 899-40-14
    204-004
Cайт:
http://vk.com/apple_iglass
E-mail:
apple.iglass@gmail.com

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