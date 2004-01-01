iGlass
Интернет-магазин.
«iGlass» – это комплекс жизненно важных решений для Вашего iPhone.
Высокопрочные стекла с твердостью 9H, толщиной 0,26/0,30 мм, олефобным покрытием, а также надежные современные чехлы и другие полезные аксессуары наполнят комфортом использование техники Apple и сохранят Ваш телефон новым на многие года.
Действует доставка по г.Мурманску (100 р.) и Мурманской области.
При заказе от 2-х товаров доставка по г.Мурманску – бесплатно.
Адреса и телефоны:
- 8 (950) 899-40-14
204-004
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