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«iGlass» – это комплекс жизненно важных решений для Вашего iPhone.

Высокопрочные стекла с твердостью 9H, толщиной 0,26/0,30 мм, олефобным покрытием, а также надежные современные чехлы и другие полезные аксессуары наполнят комфортом использование техники Apple и сохранят Ваш телефон новым на многие года.

Действует доставка по г.Мурманску (100 р.) и Мурманской области.

При заказе от 2-х товаров доставка по г.Мурманску – бесплатно.