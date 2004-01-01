Сеть столовых.

Ежедневно блюда русской и европейской кухни, свежая выпечка и ароматный кофе, напитки в ассортименте.

Вы можете у нас рано пообедать и поздно поужинать. Цены всегда вас приятно удивят!

У нас вы можете провести различные мероприятия от веселого до грустного:

юбилеи

корпоративные вечеринки

свадьбы

поминальные обеды

Вместимость залов от 15 до 100 человек.

«Банкетный бар» работает толкьо на заказ, в нем располагаются 3 зала, танцпол, музыкальное и световое оборудование. В будни действуют скидки!

Праздник, проведенный у нас, навсегда запомнится вам!