Харчевня
Сеть столовых.
Ежедневно блюда русской и европейской кухни, свежая выпечка и ароматный кофе, напитки в ассортименте.
Вы можете у нас рано пообедать и поздно поужинать. Цены всегда вас приятно удивят!
У нас вы можете провести различные мероприятия от веселого до грустного:
юбилеи
корпоративные вечеринки
свадьбы
поминальные обеды
Вместимость залов от 15 до 100 человек.
«Банкетный бар» работает толкьо на заказ, в нем располагаются 3 зала, танцпол, музыкальное и световое оборудование. В будни действуют скидки!
Праздник, проведенный у нас, навсегда запомнится вам!
- г. Мурманск
ул. Театральный бульвар, д. 7 (столовая «Харчевня»)(Октябрьский район)204-254
206-226
653-167Режим работы:
Пн.-Вс.: 10:00-00:00
- г. Мурманск
ул. Долина Уюта, д. 6 (столовая «Манеж», Легкоатлетический манеж)(Октябрьский район)204-254
206-226
653-167Режим работы:
Пн.-Вс.: 10:00-21:00
- г. Мурманск
ул. Свердлова, д. 49 (столовая «Депо», территория троллейбусного депо)(Ленинский район)204-254
206-226
653-167Режим работы:
Пн.-Вс.: 09:00-21:00
- г. Мурманск
пр. Связи, д. 2 («Банкетный бар»)(Октябрьский район)204-254
206-226
653-167Режим работы:
Работает по заказу