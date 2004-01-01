Харчевня

Покушать: Европейская кухня, Русская кухня, Столовая.
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Сеть столовых.

Ежедневно блюда русской и европейской кухни, свежая выпечка и ароматный кофе, напитки в ассортименте.

Вы можете у нас рано пообедать и поздно поужинать. Цены всегда вас приятно удивят!

У нас вы можете провести различные мероприятия от веселого до грустного:

юбилеи

корпоративные вечеринки

свадьбы

поминальные обеды

Вместимость залов от 15 до 100 человек.

«Банкетный бар» работает толкьо на заказ, в нем располагаются 3 зала, танцпол, музыкальное и световое оборудование. В будни действуют скидки!

Праздник, проведенный у нас, навсегда запомнится вам!

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Театральный бульвар, д. 7 (столовая «Харчевня»)

    (Октябрьский район)
    204-254
    206-226
    653-167
    Режим работы:

    Пн.-Вс.: 10:00-00:00

  • г. Мурманск

    ул. Долина Уюта, д. 6 (столовая «Манеж», Легкоатлетический манеж)

    (Октябрьский район)
    204-254
    206-226
    653-167
    Режим работы:

    Пн.-Вс.: 10:00-21:00

  • г. Мурманск

    ул. Свердлова, д. 49 (столовая «Депо», территория троллейбусного депо)

    (Ленинский район)
    204-254
    206-226
    653-167
    Режим работы:

    Пн.-Вс.: 09:00-21:00

  • г. Мурманск

    пр. Связи, д. 2 («Банкетный бар»)

    (Октябрьский район)
    204-254
    206-226
    653-167
    Режим работы:

    Работает по заказу

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