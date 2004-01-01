Халва

Покушать: Воcточная кухня, Европейская кухня.
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Незабываемый интерьер, мягкий свет и атмосфера Востока подарят удивительные впечатления гостям и любителям узбекской, азербайджанской и европейской кухни в чайхане «Халва».

У нас можно заказать «Чайханский» плов и традиционную шурпу из баранины, вкуснейший лагман или садж из любого вида мяса. Ну а на десерт – халва!

По будням предлагаем Вам вкусные демократичные бизнес-ланчи.

Чайхана «Халва» — это волшебный аромат блюд, вежливое обслуживание и восточные танцы, позволяющие окунуться всем в сладостный мир Востока. В пятницу и субботу - выступление музыкантов и дискотека.

Приходите к нам и проведите время весело и вкусно!

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Баумана, 35

    (Первомайский район)
    +7921-708-12-24
    Режим работы:

    Вс - Чт: 11:00 - 00:00

    Пт-Сб:  11:00 - 03:00

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