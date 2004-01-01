Халва
Незабываемый интерьер, мягкий свет и атмосфера Востока подарят удивительные впечатления гостям и любителям узбекской, азербайджанской и европейской кухни в чайхане «Халва».
У нас можно заказать «Чайханский» плов и традиционную шурпу из баранины, вкуснейший лагман или садж из любого вида мяса. Ну а на десерт – халва!
По будням предлагаем Вам вкусные демократичные бизнес-ланчи.
Чайхана «Халва» — это волшебный аромат блюд, вежливое обслуживание и восточные танцы, позволяющие окунуться всем в сладостный мир Востока. В пятницу и субботу - выступление музыкантов и дискотека.
Приходите к нам и проведите время весело и вкусно!
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
ул. Баумана, 35(Первомайский район)+7921-708-12-24Режим работы:
Вс - Чт: 11:00 - 00:00
Пт-Сб: 11:00 - 03:00