Незабываемый интерьер, мягкий свет и атмосфера Востока подарят удивительные впечатления гостям и любителям узбекской, азербайджанской и европейской кухни в чайхане «Халва».

У нас можно заказать «Чайханский» плов и традиционную шурпу из баранины, вкуснейший лагман или садж из любого вида мяса. Ну а на десерт – халва!

По будням предлагаем Вам вкусные демократичные бизнес-ланчи.

Чайхана «Халва» — это волшебный аромат блюд, вежливое обслуживание и восточные танцы, позволяющие окунуться всем в сладостный мир Востока. В пятницу и субботу - выступление музыкантов и дискотека.

Приходите к нам и проведите время весело и вкусно!