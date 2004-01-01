Гринберг

Покушать: Бары, Рестораны, Современная городская кухня.Заняться собой: Спорт.
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Кухня. Бильярд.

Проводите время у нас за сытными бизнес-ланчами и вкусными ужинами в теплой компании друзей или наедине с прохладной кружкой пенного.

Мы можем предложить:

5 русских бильярдных столов 
1 пул
трансляции спортивных матчей
обширное барное меню
более 60 наименований коктейлей
полноценная кухня
панорамный вид на город
ВИП зал

С понедельника по четверг с 12:00 до 16:00 скидка 20% на меню кухни. В день рождения скидка 10 %!

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Карла Маркса, д. 38/1 (4 этаж)

    (Октябрьский район)
    609-100
    Режим работы:

    Вс.-Чт.: 12:00-02:00

    Пт.-Сб.: 12:00-06:00

Cайт:
http://vk.com/grinberg_billiards

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