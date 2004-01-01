Гринберг
Кухня. Бильярд.
Проводите время у нас за сытными бизнес-ланчами и вкусными ужинами в теплой компании друзей или наедине с прохладной кружкой пенного.
Мы можем предложить:
5 русских бильярдных столов
1 пул
трансляции спортивных матчей
обширное барное меню
более 60 наименований коктейлей
полноценная кухня
панорамный вид на город
ВИП зал
С понедельника по четверг с 12:00 до 16:00 скидка 20% на меню кухни. В день рождения скидка 10 %!
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
ул. Карла Маркса, д. 38/1 (4 этаж)(Октябрьский район)609-100Режим работы:
Вс.-Чт.: 12:00-02:00
Пт.-Сб.: 12:00-06:00
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