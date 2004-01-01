Кухня. Бильярд.

Проводите время у нас за сытными бизнес-ланчами и вкусными ужинами в теплой компании друзей или наедине с прохладной кружкой пенного.

Мы можем предложить:

5 русских бильярдных столов

1 пул

трансляции спортивных матчей

обширное барное меню

более 60 наименований коктейлей

полноценная кухня

панорамный вид на город

ВИП зал

С понедельника по четверг с 12:00 до 16:00 скидка 20% на меню кухни. В день рождения скидка 10 %!