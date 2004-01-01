Генеральный партнёр

Аренда любых видов строительной, дорожной, коммунальной и уборочной техники. Вы можете воспользоваться услугами строительной и уборочной техники по приемлемым ценам, а также сэкономить свое время и силы, которые были бы потрачены на долгие поиски. Только высокие стандарты качества и гарантии своевременного выполнения заказа любого уровня сложности.

Спецтехника для любых нужд и на самых выгодных условиях: автовышки, автокраны колёсные и гусеничные, ассинезаторы и вакуумные машины, бензовозы, бетонасосы, бетоносмесители, бульдозеры, виброплиты, гидромолоты, грейдеры, длинномеры (шаланды), изотермические цистерны (для перевозки воды), катки, манипуляторы, эвакуаторы, погрузчики (фронтальные, вилочные, телескопические, мини-погрузчики), самосвалы, тракторы, тралы, тягачи, экскаваторы (колесные, гусеничные, экскаваторы-погрузчики, экскаватор разрушитель), мобильный грохот, дизель генераторные установки и другие виды спецтехники.

Наши преимущества – Выша выгода:

любые формы оплаты

большой выбор спецтехники

индивидуальный подход к каждому клиенту

скидки при большом объеме работ

предварительный заказ техники на необходимую для Вас дату и время

мы подбираем необходимую спец.технику абсолютно бесплатно

все услуги по ценам исполнителей или даже ниже за счет наших специальных условий с партнерами. Никаких переплат!

в нашей базе имеется более 200 поставщиков, что позволяет нам на 100% удовлетворять все заявки. Вся техника в одном месте!

Мы станем для Вас Генеральным партнером!