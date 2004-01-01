Fresh Life Lady

Фитнес-клуб.

Это уникальное заведение, где всё продумано с учётом особенностей женского фитнеса. Специально разработанные программы групповых и индивидуальных тренировок позволят клиенткам клуба выглядеть на все 100%, оставаться прекрасными и подтянутыми.

Инновационные методики тренировок, модные направления фитнеса, яркое спортивное оборудование и талантливый тренерский состав привлечет к себе Ваше внимание.

В клубе открыто два просторных залах групповых программ с более чем 30 направлениями фитнеса (классическая аэробика, силовые, оздоровительные, танцевальные программы, программы MIND & BODY и специальные программы, такие как Мама+, Леди +, TRX и Sky Jamping) и студия Кинезис.

В нашем клубе Вы сможете подобрать для себя необходимую физическую нагрузку, в зависимости от Ваших целей и задач, а для людей желающих улучшить работу опорно-двигательного аппарата работает Студия Кинезис с профильным оборудованием, где проводятся специализированные занятия по реабилитации.

В дополнение к разнообразным фитнес-занятиям Вы можете получить рекомендации по правильному питанию, пройти фитнес-тестирование, тестирование опорно-двигательного аппарата, провести диагностику состава тела.

У нас представлен большой выбор спортивных добавок и витаминно-минеральных комплексов известных производителей. Профессиональная команда тренеров постоянно находится в поиске новых идей и повышает свой уровень мастерства на Фитнес-Форумах и Фитнес-Конгрессах.



В фитнес-клубе для посетителей оборудованы просторные раздевалки с душевыми кабинами и финской сауной.

Клуб предлагает возможность занятий по удобной клубной системе, а так же клип-карты по отдельным направлениям.