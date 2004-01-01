Fresh Life
Cовременный фитнес-клуб.
Вас приятно удивит стильный дизайн клуба, а так же оснащённый по последнему требованию тренажерный зал, площадью 350 кв.м!
В клубе представлен комплекс тренажёров признанного бренда «Technogym».
Для клиентов клуба доступны:
- кардио-зона
- зона с эллиптическими тренажёрами
- зона для силовых тренировок
- сайкл-студия.
Во время тренировки вы сможете отдохнуть в фрэш-баре, который спроектирован в «открытой» архитектуре прямо в тренажерном зале, где вы сможете заказать спортивный коктейль, свежий сок или горячий чай. Здесь вы также сможете преобрести спортивное питание, профессиональную консультацию по которому даст любой тренер клуба или бармен.
В нашем фитнес-клубе вы можете воспользоваться услугами персонального фитнес-тренера, который составит для вас программу занятий, а так же будет следить за правильностью их выполнения.
Раздевалка нашего фитнес-клуба оснащена финской сауной, использование которой входит в стоимость клубных карт.
- г. Мурманск
пр. Кольский, 135(Первомайский район)777-001Режим работы:
Пн-Пт: 08:00 - 23:00
Сб-Вс: 09:00 - 22:00