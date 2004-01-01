Fresh Life

Заняться собой: Спорт, Фитнес.
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Cовременный фитнес-клуб.

Вас приятно удивит стильный дизайн клуба, а так же оснащённый по последнему требованию тренажерный зал, площадью 350 кв.м!

В клубе представлен комплекс тренажёров признанного бренда «Technogym»

Для клиентов клуба доступны:

  • кардио-зона
  • зона с эллиптическими тренажёрами
  • зона для силовых тренировок
  • сайкл-студия. 

Во время тренировки вы сможете отдохнуть в фрэш-баре, который спроектирован в «открытой» архитектуре прямо в тренажерном зале, где вы сможете заказать спортивный коктейль, свежий сок или горячий чай. Здесь вы также сможете преобрести спортивное питание, профессиональную консультацию по которому даст любой тренер клуба или бармен.

В нашем фитнес-клубе вы можете воспользоваться услугами персонального фитнес-тренера, который составит для вас программу занятий, а так же будет следить за правильностью их выполнения.

Раздевалка нашего фитнес-клуба оснащена финской сауной, использование которой входит в стоимость клубных карт.

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    пр. Кольский, 135

    (Первомайский район)
    777-001
    Режим работы:

    Пн-Пт: 08:00 - 23:00
    Сб-Вс: 09:00 - 22:00

Cайт:
http://www.freshlife51.ru/

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