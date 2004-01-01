Fresh Life

Cовременный фитнес-клуб.

Вас приятно удивит стильный дизайн клуба, а так же оснащённый по последнему требованию тренажерный зал, площадью 350 кв.м!

В клубе представлен комплекс тренажёров признанного бренда «Technogym».

Для клиентов клуба доступны:

кардио-зона

зона с эллиптическими тренажёрами

зона для силовых тренировок

сайкл-студия.

Во время тренировки вы сможете отдохнуть в фрэш-баре, который спроектирован в «открытой» архитектуре прямо в тренажерном зале, где вы сможете заказать спортивный коктейль, свежий сок или горячий чай. Здесь вы также сможете преобрести спортивное питание, профессиональную консультацию по которому даст любой тренер клуба или бармен.

В нашем фитнес-клубе вы можете воспользоваться услугами персонального фитнес-тренера, который составит для вас программу занятий, а так же будет следить за правильностью их выполнения.

Раздевалка нашего фитнес-клуба оснащена финской сауной, использование которой входит в стоимость клубных карт.