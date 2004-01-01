В тихом месте сдается большое, уютное кафе для проведения торжеств, банкетов и любых других значимых событий.

Мы можем обеспечить комфортный отдых для 24 гостей (возможно дополнительное размещение).

На территории кафе есть крытый мангал, зона отдыха с 12-ти футовым бильярдным столом, караоке, спутниковым TV, аудио системой для дискотек, танцевальной зоной.

Дополнительные услуги: банкет под ключ, декорирование зала, живая музыка, мангальщик, проведение детских праздников, аниматоры, DJ резиденты мурманских клубов, аренда профессионального музыкального оборудования, проектор, трансфер до кафе.

Собственная территория кафе, позволяет не беспокоится о шуме в ночное время. Для гостей организована большая гостевая парковка, которая находится под видеонаблюдением.