Флай

Покушать: Кафе, Разная кухня.

В тихом месте сдается большое, уютное кафе для проведения торжеств, банкетов и любых других значимых событий.

Мы можем обеспечить комфортный отдых для 24 гостей (возможно дополнительное размещение).

На территории кафе есть крытый мангал, зона отдыха с 12-ти футовым бильярдным столом, караоке, спутниковым TV, аудио системой для дискотек, танцевальной зоной.

Дополнительные услуги: банкет под ключ, декорирование зала, живая музыка, мангальщик, проведение детских праздников, аниматоры, DJ резиденты мурманских клубов, аренда профессионального музыкального оборудования, проектор, трансфер до кафе.

Собственная территория кафе, позволяет не беспокоится о шуме в ночное время. Для гостей организована большая гостевая парковка, которая находится под видеонаблюдением.

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Генерала Фролова, д. 23

    (Октябрьский район)
    8 (965) 801-21-28
    Режим работы:

    Пн.-Вс.: 17:00-05:00 (кафе работает только по предварительному заказу) 

E-mail:
Alexandro_art@mail.ru
Цены

Аренда от 900р./час

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