Клиника семейной медицины.

ФламингоМед – это современная клиника для взрослых и детей. Мы проводим медицинские амбулаторно-поликлинические услуги, диагностические и лабораторные исследования широкого профиля.



Гордость нашей клиники – сплоченный коллектив, нацеленный на единый результат, – здоровье наших пациентов. У нас более 30 высококвалифицированных специалистов с многолетним опытом работы, постоянно повышающих свою квалификацию.

Мы предлагаем медицинские услуги для взрослых и детей в области: гастроэнтерологии, отоларингологии, ревматологии, эндокринологии, офтальмологии, терапии, сосудистой хирургии, травматологии, акушерства и гинекологии, аллергологии, УЗИ, кардиологии, нефрологии, педиатрии, неврологии, кардиологии, онкологии и др.



Мы работаем на оборудовании ведущих производителей: General Electric, Tomey, Medonica Co., Ltd., Pentax Corporation, HEINE, Icare Finland Oy...



Наши лабораторные исследования выполняются на базе крупнейшего лабораторного завода России – компании KDL, оснащенного новейшим оборудованием, позволяющим в кратчайшие сроки выполнять клинические и биохимические исследования. Компания KDL входит в первую тройку крупнейших федеральных медицинских лабораторий. Технологические процессы в компании построены по немецкой модели качества.



Атмосфера клиники нацелена на обеспечение эмоционального комфорта для пациента и способствует скорейшему выздоровлению.

Администраторы нашей клиники подберут удобное время для визита по телефону.

Лицензия: ЛО-51-01-001848