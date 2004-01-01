ЕвроМедтех

Купить: Интернет-магазин, Товары для здоровья.
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Салон медицинской техники. 

Всегда в наличие наиболее широкий в городе ассортимент медицинской техники, товаров для здоровья и красоты по очень приемлемым ценам:

  • средства измерения (тонометры, глюкометры)
  • ортопедические изделия (бандажи, корсеты, компрессионный трикотаж, подушки, матрасы, обувь, стельки)
  • приборы физиотерапии и профилактики лор-заболеваний
  • реабилитационное оборудование и расходные материалы по уходу
  • климатическая техника для дома (увлажнители, воздухоочистители, обогреватели)
  • товары для будущих мам и новорожденных (бутылочки для кормления, подушки для мам и малышей, стерилизаторы и подогреватели бутылочек, весы, аспираторы, молокоотсосы)
  • широкий ассортимент косметических аппаратов для лица, волос, тела, косметических масок
  • приборы и расходные материалы для парафинотерапии 

Услуги:

Профессиональная консультация по вопросам подбора медицинской техники.

Индивидуальный заказ крупногабаритного медицинского оборудования (кровати, коляски, кресла-массажеры, др.).

В салонах «ЕвроМедТех» работают пункты выдачи заказов интернет-магазина.

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Самойловой, 12 (в помещении аптеки «ЕвроФарма»)

    (Октябрьский район)
    8911-063-21-12
    Режим работы:
    • Пн-Пт: 10:00 - 22:00
    • Сб: 10:00 - 21:00
    • Вс: 11:00 - 19:00
  • г. Мурманск

    ул. Лобова, 36

    (Ленинский район)
    8911-063-22-06
    Режим работы:
    • Пн-Пт: 10:00 - 20:00
    • Сб: 11:00 - 19:00
    • Вс: 11:00 - 18:00
Cайт:
http://www.евромедтех.рф

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