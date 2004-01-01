Салон медицинской техники.

Всегда в наличие наиболее широкий в городе ассортимент медицинской техники, товаров для здоровья и красоты по очень приемлемым ценам:

средства измерения (тонометры, глюкометры)

ортопедические изделия (бандажи, корсеты, компрессионный трикотаж, подушки, матрасы, обувь, стельки)

приборы физиотерапии и профилактики лор-заболеваний

реабилитационное оборудование и расходные материалы по уходу

климатическая техника для дома (увлажнители, воздухоочистители, обогреватели)

товары для будущих мам и новорожденных (бутылочки для кормления, подушки для мам и малышей, стерилизаторы и подогреватели бутылочек, весы, аспираторы, молокоотсосы)

широкий ассортимент косметических аппаратов для лица, волос, тела, косметических масок

приборы и расходные материалы для парафинотерапии

Услуги:

Профессиональная консультация по вопросам подбора медицинской техники.

Индивидуальный заказ крупногабаритного медицинского оборудования (кровати, коляски, кресла-массажеры, др.).

В салонах «ЕвроМедТех» работают пункты выдачи заказов интернет-магазина.