ЕвроМедтех
Салон медицинской техники.
Всегда в наличие наиболее широкий в городе ассортимент медицинской техники, товаров для здоровья и красоты по очень приемлемым ценам:
- средства измерения (тонометры, глюкометры)
- ортопедические изделия (бандажи, корсеты, компрессионный трикотаж, подушки, матрасы, обувь, стельки)
- приборы физиотерапии и профилактики лор-заболеваний
- реабилитационное оборудование и расходные материалы по уходу
- климатическая техника для дома (увлажнители, воздухоочистители, обогреватели)
- товары для будущих мам и новорожденных (бутылочки для кормления, подушки для мам и малышей, стерилизаторы и подогреватели бутылочек, весы, аспираторы, молокоотсосы)
- широкий ассортимент косметических аппаратов для лица, волос, тела, косметических масок
- приборы и расходные материалы для парафинотерапии
Услуги:
Профессиональная консультация по вопросам подбора медицинской техники.
Индивидуальный заказ крупногабаритного медицинского оборудования (кровати, коляски, кресла-массажеры, др.).
В салонах «ЕвроМедТех» работают пункты выдачи заказов интернет-магазина.
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
ул. Самойловой, 12 (в помещении аптеки «ЕвроФарма»)(Октябрьский район)8911-063-21-12Режим работы:
- Пн-Пт: 10:00 - 22:00
- Сб: 10:00 - 21:00
- Вс: 11:00 - 19:00
- г. Мурманск
ул. Лобова, 36(Ленинский район)8911-063-22-06Режим работы:
- Пн-Пт: 10:00 - 20:00
- Сб: 11:00 - 19:00
- Вс: 11:00 - 18:00
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