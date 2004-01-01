Элген Плей

Купить: Детям, Игрушки.

Первый в Мурманске контактный магазин детского творчества. 

«Элген Плей» является официальным дилером торговых марок MAGFORMERS и трогательного песка «ЛЕПА» по г. Мурманску и Мурманской области. В магазине можно не просто приобрести товар, а сначала познакомиться с ним лично! Абсолютно бесплатно!

Также в нашем магазине проводим мастер-классы, есть игровая зона для детей и их родителей.

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    пр. Кирова, 56 , 1 этаж (вход с дороги)

    (Октябрьский район)
    Режим работы:

    Пн.-Сб.: 11:00-19:00
    Вс.: 12:00-18:00

Cайт:
http://vk.com/elgen.play

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