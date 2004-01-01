Первый в Мурманске контактный магазин детского творчества.

«Элген Плей» является официальным дилером торговых марок MAGFORMERS и трогательного песка «ЛЕПА» по г. Мурманску и Мурманской области. В магазине можно не просто приобрести товар, а сначала познакомиться с ним лично! Абсолютно бесплатно!

Также в нашем магазине проводим мастер-классы, есть игровая зона для детей и их родителей.