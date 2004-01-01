Элген Плей
Первый в Мурманске контактный магазин детского творчества.
«Элген Плей» является официальным дилером торговых марок MAGFORMERS и трогательного песка «ЛЕПА» по г. Мурманску и Мурманской области. В магазине можно не просто приобрести товар, а сначала познакомиться с ним лично! Абсолютно бесплатно!
Также в нашем магазине проводим мастер-классы, есть игровая зона для детей и их родителей.
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
пр. Кирова, 56 , 1 этаж (вход с дороги)(Октябрьский район)Режим работы:
Пн.-Сб.: 11:00-19:00
Вс.: 12:00-18:00
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