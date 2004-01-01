Дружина
Клуб рукопашного боя.
Мы приглашаем желающих заниматься русским боевым искусством.
Программа обучения, основанная на русском рукопашном бое (стиль Кадочникова), включает в себя:
- навыки выживания в экстремальных условиях
- медицинскую подготовку
- боевой альпинизм
- тренировки по стрельбе
- защиту от холодного оружия
- психологическую подготовку
- тактическую подготовку
- подготовку призывников к армии
- специальную акробатику, позволяющую падать и кувыркаться без травм в любых условиях и местности (без использования матов)
- комплексную развивающую и укрепляющую разминку
- самооборону, в том числе против нескольких противников
Расписание занятий смотрите в группе ВК
Адреса и телефоны:
- +7 (964) 681-29-66 (звонить с 19:00 до 21:00)
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