Дружина

Заняться собой: Спорт.

Клуб рукопашного боя. 

Мы приглашаем желающих заниматься русским боевым искусством.

Программа обучения, основанная на русском рукопашном бое (стиль Кадочникова), включает в себя:

  • навыки выживания в экстремальных условиях
  • медицинскую подготовку
  • боевой альпинизм
  • тренировки по стрельбе
  • защиту от холодного оружия
  • психологическую подготовку
  • тактическую подготовку
  • подготовку призывников к армии
  • специальную акробатику, позволяющую падать и кувыркаться без травм в любых условиях и местности (без использования матов)
  • комплексную развивающую и укрепляющую разминку
  • самооборону, в том числе против нескольких противников

Расписание занятий смотрите в группе ВК

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Адреса и телефоны:
  • +7 (964) 681-29-66 (звонить с 19:00 до 21:00)
Cайт:
http://druzhina-murmansk.ru/
E-mail:
info@druzhina-murmansk.ru

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