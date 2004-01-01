Клуб рукопашного боя.

Мы приглашаем желающих заниматься русским боевым искусством.

Программа обучения, основанная на русском рукопашном бое (стиль Кадочникова), включает в себя:

навыки выживания в экстремальных условиях

медицинскую подготовку

боевой альпинизм

тренировки по стрельбе

защиту от холодного оружия

психологическую подготовку

тактическую подготовку

подготовку призывников к армии

специальную акробатику, позволяющую падать и кувыркаться без травм в любых условиях и местности (без использования матов)

комплексную развивающую и укрепляющую разминку

самооборону, в том числе против нескольких противников

Расписание занятий смотрите в группе ВК