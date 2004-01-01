ДК Октябрь

Муниципальное автономное учреждение культуры

Деятельность учреждения направлена на повышение культурного, эстетического уровня, нравственного воспитания, организацию досуга всех возрастных и социальных слоев населения. Для этого у нас созданы: любительские объединения, клубы по интересам, творческие коллективы, организованы студии.

Во Дворце проводятся различные по форме и тематике культурно-массовые мероприятия – праздники, представления, смотры, фестивали, концерты, выставки, вечера, спектакли, игровые развлекательные программы и другие формы организации досуга населения.

Золотой фонд Дворца – это самодеятельные артисты коллективов. Учась искусству вокала и хореографии, декоративно-прикладному творчеству и актерскому мастерству они щедро делятся своим бесценным даром.

И, конечно же, особое внимание уделяется детям, ведь дети – это залог нашего успешного будущего. Здесь раскрываются их таланты. Здесь они учатся дружить, радоваться, веселиться и помогать друг другу. Для некоторых, занятия в коллективах стали стартом во взрослую жизнь, они связали свою профессию с искусством.

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