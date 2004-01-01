ДК Металлург
Муниципальное автономное учреждение культуры
ДК «Металлург» был открыт в 1957 году. В декабре 2000 года был закончен капитальный ремонт, а в 2012 году «Металлург» приобрел статус Дворца культуры.
Сейчас это единственная в Кандалакше площадка, на которой выступают театральные, танцевальные и музыкальные коллективы. Зал способен вместить 360 зрителей. Великолепная акустика, бархатные кресла, просторное закулисье.
Перечень коллективов художественной самодеятельности и клубных формирований, действующих в учреждении:
«Духовой оркестр»
«Хор ветеранов войны и труда»
«Оркестр русских народных инструментов»
Театр эстрады «ШОК»
Ансамбль танца «Юность»
Ансамбль русских народных инструментов «Забава»
Адреса и телефоны:
- г. Кандалакша
Кировская аллея, д. 1А8 (81533) 7-26-20