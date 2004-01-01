Муниципальное автономное учреждение культуры

ДК «Металлург» был открыт в 1957 году. В декабре 2000 года был закончен капитальный ремонт, а в 2012 году «Металлург» приобрел статус Дворца культуры.

Сейчас это единственная в Кандалакше площадка, на которой выступают театральные, танцевальные и музыкальные коллективы. Зал способен вместить 360 зрителей. Великолепная акустика, бархатные кресла, просторное закулисье.

Перечень коллективов художественной самодеятельности и клубных формирований, действующих в учреждении:

«Духовой оркестр»

«Хор ветеранов войны и труда»

«Оркестр русских народных инструментов»

Театр эстрады «ШОК»

Ансамбль танца «Юность»

Ансамбль русских народных инструментов «Забава»

Группа ВК

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