Детская Резиденция

Магазин детской одежды, созданный мамами для мам!

Здесь собраны лучшие российские производители детской одежды, которые отбирают только качественные ткани для своих коллекций и выпускают красочные и функциональные модели.

В «Детской Резиденции» живет интересная и стильная одежда для самых главных людей в нашей жизни. Для наших детей! Поэтому каждая моделька в нашем магазине - это гармония цветов и фактур, идеальное сочетание современных модных тенденций в детской моде и комфорта!

«Детской Резиденции» - это резиденция качественной одежды для детей с рождения и до 8-9 лет. «Детской Резиденции» - это магазин, который едет к Вам.

У нас есть бесплатная доставка и примерка по городу!