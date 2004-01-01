Детская Резиденция
Магазин детской одежды, созданный мамами для мам!
Здесь собраны лучшие российские производители детской одежды, которые отбирают только качественные ткани для своих коллекций и выпускают красочные и функциональные модели.
В «Детской Резиденции» живет интересная и стильная одежда для самых главных людей в нашей жизни. Для наших детей! Поэтому каждая моделька в нашем магазине - это гармония цветов и фактур, идеальное сочетание современных модных тенденций в детской моде и комфорта!
«Детской Резиденции» - это резиденция качественной одежды для детей с рождения и до 8-9 лет. «Детской Резиденции» - это магазин, который едет к Вам.
У нас есть бесплатная доставка и примерка по городу!
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
пр. Кирова, 56, 1 этаж (вход со стороны дороги)(Октябрьский район)Режим работы:
- Пн-Сб: 11:00 - 19:00
- Вс: 12:00 - 18:00
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