Детская Резиденция

Купить: Детям, Одежда.
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Магазин детской одежды, созданный мамами для мам!

Здесь собраны лучшие российские производители детской одежды, которые отбирают только качественные ткани для своих коллекций и выпускают красочные и функциональные модели. 

В «Детской Резиденции» живет интересная и стильная одежда для самых главных людей в нашей жизни. Для наших детей! Поэтому каждая моделька в нашем магазине - это гармония цветов и фактур, идеальное сочетание современных модных тенденций в детской моде и комфорта!  

«Детской Резиденции» - это резиденция качественной одежды для детей с рождения и до 8-9 лет. «Детской Резиденции» - это магазин, который едет к Вам.

У нас есть бесплатная доставка и примерка по городу! 

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    пр. Кирова, 56, 1 этаж  (вход  со стороны дороги)

    (Октябрьский район)
    Режим работы:
    • Пн-Сб: 11:00 - 19:00
    • Вс: 12:00 - 18:00
Cайт:
http://vk.com/detresidence
E-mail:
katerina@detresidence.ru

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