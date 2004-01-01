Dark side Tattoo studio

Студия художественной татуировки.

Почему именно DARK SIDE:

Качественная татуировка

Разработка индивидуального эскиза

Перекрытие старой татуировки

Консультация по уходу за татуировкой

Вовсе не обязательно точно знать,что Вы хотите видеть на своем теле.Мастер поможет Вам в выборе эскиза будущей татуировки и доработает его именно для Вас!

Запись к мастеру по ссылке или по телефону: +7 (921) 272-95-54