Dark side Tattoo studio
Студия художественной татуировки.
Почему именно DARK SIDE:
- Качественная татуировка
- Разработка индивидуального эскиза
- Перекрытие старой татуировки
- Консультация по уходу за татуировкой
Вовсе не обязательно точно знать,что Вы хотите видеть на своем теле.Мастер поможет Вам в выборе эскиза будущей татуировки и доработает его именно для Вас!
Запись к мастеру по ссылке или по телефону: +7 (921) 272-95-54
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
ул. Сполохи, д. 1 (подъезд 2, кабинет №15)8 (921) 272-95-54
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Цены
Цена каждой татуировки исключительно индивидуальна, зависит от размера и сложности работы.
Установленная минимальная стоимость работы: 2000 р.