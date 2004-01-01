Dark side Tattoo studio

Заняться собой: Красота.
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Студия художественной татуировки.

Почему именно DARK SIDE:

  • Качественная татуировка
  • Разработка индивидуального эскиза
  • Перекрытие старой татуировки
  • Консультация по уходу за татуировкой

Вовсе не обязательно точно знать,что Вы хотите видеть на своем теле.Мастер поможет Вам в выборе эскиза будущей татуировки и доработает его именно для Вас!

Запись к мастеру по ссылке или по телефону: +7 (921) 272-95-54

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Сполохи, д. 1 (подъезд 2, кабинет №15)

    8 (921) 272-95-54
Cайт:
http://vk.com/darkside51
Цены

Цена каждой татуировки исключительно индивидуальна, зависит от размера и сложности работы.

Установленная минимальная стоимость работы: 2000 р.

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