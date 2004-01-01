Творческая студия.

Мы объединили мастерскую «Ceramica51» (Наталья Панфилова), прилавок радостных творений «Клевер» (Ольга Ищенко), и Студию Гончарного творчества (Алексей Брикунов) в большую Творческую Студию, чтобы каждый желающий мог прикоснуться к миру ручной работы, открыть для себя новое направление в творчестве и просто с пользой провести время.

У нас вы можете:

посетить разовые занятия или курсы по гончарному делу

изучить многочисленные ручные техники работы с глиной

арендовать место/круг для самостоятельной работы

воспользоваться услугой обжига

приобрести любую понравившуюся работу