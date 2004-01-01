Ceramica51
Творческая студия.
Мы объединили мастерскую «Ceramica51» (Наталья Панфилова), прилавок радостных творений «Клевер» (Ольга Ищенко), и Студию Гончарного творчества (Алексей Брикунов) в большую Творческую Студию, чтобы каждый желающий мог прикоснуться к миру ручной работы, открыть для себя новое направление в творчестве и просто с пользой провести время.
У нас вы можете:
посетить разовые занятия или курсы по гончарному делу
изучить многочисленные ручные техники работы с глиной
арендовать место/круг для самостоятельной работы
воспользоваться услугой обжига
приобрести любую понравившуюся работу
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
пр. Ленина, д. 9а(Октябрьский район)
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