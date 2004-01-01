Букетная Лавка

Мастерская флористики

Ищете что-нибудь новенькое? Загляните в Букетную лавку. Свежие идеи из свежих цветов! Все разнообразие современной флористики. Праздничные букеты, букет невесты, оформление, композиции в шляпных коробках, деревянных ящиках, корзинах. Стабилизированные розы, которые цветут до 5лет.

Мы не преследуем цели продать Вам цветы дорого, мы не преследуем цели продать Вам залежавшиеся цветы, мы преследуем цель выполнить Ваш заказ интересно и качественно.

Доставка в точно оговоренное время и место. Под заказ привезем любые цветы по Вашему желанию.

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