Бригантина
Предлагаем Вашему внимаю товары для собак и кошек по выгодным ценам, а именно:
сухие и влажные корма высокого качества
витамины
лакомства
одежду
косметику
различные аксессуары
клетки, переноски
Также, в нашем интернет магазине представлены профессиональные инструменты для груминга!
Бесплатная доставка по г. Мурманск до квартиры в независимости от веса и объема, в день заказа Возможна доставка в область.
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
ул. Подгорная, д. 62 (2 этаж)(Ленинский район)8 (953) 304-43-44
8 (8152) 28-75-55Режим работы:
Пн.-Пт.: 09:00-18:00
Сб.: 10:00-16:00
Вс.: выходной
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