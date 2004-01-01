Бригантина

Купить: Товары для животных, Интернет-магазин.
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Интернет-магазин Зоотоваров

Предлагаем Вашему внимаю товары для собак и кошек по выгодным ценам, а именно:

сухие и влажные корма высокого качества
витамины
лакомства
одежду
косметику
различные аксессуары
клетки, переноски

Также, в нашем интернет магазине представлены профессиональные инструменты для груминга!

Бесплатная доставка по г. Мурманск до квартиры в независимости от веса и объема, в день заказа Возможна доставка в область.

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Подгорная, д. 62 (2 этаж)

    (Ленинский район)
    8 (953) 304-43-44
    8 (8152) 28-75-55
    Режим работы:

    Пн.-Пт.: 09:00-18:00

    Сб.: 10:00-16:00

    Вс.: выходной

Cайт:
http://zoo-brigantina.ru

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