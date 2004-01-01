Приглашаем вас посетить уютную кофейню! Мы приложили максимум усилий, чтобы нашим гостям было уютно, комфортно и вкусно! Мы готовим только зерновой кофе: заряжающий espresso, ароматный americano, нежный cappuccino!

Проводим различные мастерклассы, такие как:

художественные курсы

эбру (рисование на воде)

приготовление мороженого

танцевальные турниры just dance

В ближайшее время будут запущены новые МК. Также у нас есть настольные и видео игры. А ещё мы организовываем и проводим детские дни рождения «под ключ»! Воздушные шары, аниматор, аквагрим, квесты и многое другое!

Подписывайтесь на группу «БотаниК. Кофейня в «Научке» чтобы первыми узнавать о новых мероприятиях и мастерклассах!