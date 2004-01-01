Ботаник

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Приглашаем вас посетить уютную кофейню! Мы приложили максимум усилий, чтобы нашим гостям было уютно, комфортно и вкусно! Мы готовим только зерновой кофе: заряжающий espresso, ароматный americano, нежный cappuccino!

Проводим различные мастерклассы, такие как:
художественные курсы 
эбру (рисование на воде)
приготовление мороженого 
танцевальные турниры just dance

В ближайшее время будут запущены новые МК. Также у нас есть настольные и видео игры. А ещё мы организовываем и проводим детские дни рождения «под ключ»! Воздушные шары, аниматор, аквагрим, квесты и многое другое!

Подписывайтесь на группу «БотаниК. Кофейня в «Научке» чтобы первыми узнавать о новых мероприятиях и мастерклассах!

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Софьи Перовской, д. 21а (1 этаж)

    (Октябрьский район)
    8 (911) 345-67-89
    Режим работы:

    Пн.-Пт.: 10:00-20:00

    Сб.-Вс.: 10:00-18:00

Cайт:
http://vk.com/botanik51

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