Ботаник
Приглашаем вас посетить уютную кофейню! Мы приложили максимум усилий, чтобы нашим гостям было уютно, комфортно и вкусно! Мы готовим только зерновой кофе: заряжающий espresso, ароматный americano, нежный cappuccino!
Проводим различные мастерклассы, такие как:
художественные курсы
эбру (рисование на воде)
приготовление мороженого
танцевальные турниры just dance
В ближайшее время будут запущены новые МК. Также у нас есть настольные и видео игры. А ещё мы организовываем и проводим детские дни рождения «под ключ»! Воздушные шары, аниматор, аквагрим, квесты и многое другое!
Подписывайтесь на группу «БотаниК. Кофейня в «Научке» чтобы первыми узнавать о новых мероприятиях и мастерклассах!
- г. Мурманск
ул. Софьи Перовской, д. 21а (1 этаж)(Октябрьский район)8 (911) 345-67-89Режим работы:
Пн.-Пт.: 10:00-20:00
Сб.-Вс.: 10:00-18:00