Body Dance
В нашей студии танцев ежедневно проходит огромное количество уроков. Вы можете подобрать удобное расписание, сделав выбор по одному из танцевальных направлений, а так же по разной возрастной категории (детские, подростковые и взрослые группы). Настоящий выбор можно сделать только посетив занятие. Ждем Вас на пробных уроках!
У нас Вас ждут комфортные условия, творческая и теплая атмосфера, опытный дипломированный преподаватель и доступные цены!
Направления:
Go-Go Dance
Twerk
Stretching
Dancehall
Также имеются индивидуальные занятия.
Мы предоставляем возможность аренды танцевальных классов.
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
ул. Октябрьская, д. 13(Октябрьский район)+7 (921) 669-39-30
Cайт:
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Цены
Групповое занятие (45 мин.) – 450 р.
Индивидуальное занятие (45 мин.) – 600 р.