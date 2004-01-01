Body Dance

Заняться собой: Танцшколы.
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В нашей студии танцев ежедневно проходит огромное количество уроков. Вы можете подобрать удобное расписание, сделав выбор по одному из танцевальных направлений, а так же по разной возрастной категории (детские, подростковые и взрослые группы). Настоящий выбор можно сделать только посетив занятие. Ждем Вас на пробных уроках!

У нас Вас ждут комфортные условия, творческая и теплая атмосфера, опытный дипломированный преподаватель и доступные цены!

Направления:

Go-Go Dance
Twerk
Stretching
Dancehall

Также имеются индивидуальные занятия.

Мы предоставляем возможность аренды танцевальных классов.

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Октябрьская, д. 13

    (Октябрьский район)
    +7 (921) 669-39-30
Cайт:
http://vk.com/bodydance
E-mail:
stasha95@mail.ru
Цены

Групповое занятие (45 мин.) – 450 р.
Индивидуальное занятие (45 мин.) – 600 р.

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