Body Dance

В нашей студии танцев ежедневно проходит огромное количество уроков. Вы можете подобрать удобное расписание, сделав выбор по одному из танцевальных направлений, а так же по разной возрастной категории (детские, подростковые и взрослые группы). Настоящий выбор можно сделать только посетив занятие. Ждем Вас на пробных уроках!

У нас Вас ждут комфортные условия, творческая и теплая атмосфера, опытный дипломированный преподаватель и доступные цены!

Направления:

Go-Go Dance

Twerk

Stretching

Dancehall

Также имеются индивидуальные занятия.

Мы предоставляем возможность аренды танцевальных классов.