Хотите украсить свое торжество так, чтобы было необычно и запомнилось всем?

Команда BBFY представляет вашему вниманию новинку в Мурманске и области – светодиодные LED шары. Они идеально подойдут как для фотосессий так и для торжеств любого формата и масштаба, создадут неповторимую атмосферу волшебства в любом месте.

Светодиодные шары – это прозрачные шары на плотной пластмассовой трубке, украшенные гирляндой из светодиодов, которая входит в комплектацию. Преимуществом таких шаров является их компактность и возможность многоразового использования – если шар сдуется, Вы всегда можете просто надуть его снова, при этом форма шара не деформируется. Шар можно надуть как воздухом, так и гелием.

Шары бывают следующих видов:

сфера

сердце

звезда

единорог

Также шар можно наполнить конфетти, цветными перьями, блестками и многим другим.

Будем рады сотрудничеству и всегда открыты для новых клиентов!



