BBFY

Купить: Все для праздника.
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Хотите украсить свое торжество так, чтобы было необычно и запомнилось всем?

Команда BBFY представляет вашему вниманию новинку в Мурманске и области – светодиодные LED шары. Они идеально подойдут как для фотосессий так и для торжеств любого формата и масштаба,  создадут неповторимую атмосферу волшебства в любом месте.

Светодиодные шары – это прозрачные шары на плотной пластмассовой трубке, украшенные гирляндой из светодиодов, которая входит в комплектацию. Преимуществом таких шаров является их компактность и возможность многоразового использования – если шар сдуется, Вы всегда можете просто надуть его снова, при этом форма шара не деформируется. Шар можно надуть как воздухом, так и гелием.

Шары бывают следующих видов:

  • сфера
  • сердце
  • звезда
  • единорог

Также шар можно наполнить конфетти, цветными перьями, блестками и многим другим.

Будем рады сотрудничеству и всегда открыты для новых клиентов!

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Воровского, д. 4/22

    8 (921) 666-11-77, 8 (952) 292-75-80
Cайт:
http://vk.com/bbfy51

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