Безе

Купить: Интернет-магазин, Сувениры и подарки, Сумки и аксессуары.

Интернет-магазин свадебной бижутерии и аксессуаров 

У нас Вы найдете бижутерию хорошего качества, которая подчеркнет индивидуальность, дополнит Ваш образ и обязательно принесет удовольствие от покупки.

Мы постоянно интересуемся новинками в мире бижутерии и стараемся предоставлять Вам модные тенденции из мира аксессуаров, чтобы самые требовательные клиенты были удовлетворены.

Украшения от «Безе» - это, словно сладкий и легкий поцелуй на Вашем теле...

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Адреса и телефоны:
  • 8 (902) 132-66-54
Cайт:
http://vk.com/beze51

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