Комфортный отдых по доступным ценам!

Аренда беседки является удобной и простой альтернативой полноценному загородному отдыху. Если нет возможности надолго выбраться на природу, Вы в любые выходные можете выехать с близкими людьми и друзьями, разместиться в комфортабельной беседке, побаловать себя шашлыком и насытить организм свежим воздухом для новых трудовых подвигов. База отдыха «Уют» – это тихое место в черте г.Мурманска с прекрасным видом на Долину Уюта.

Дорогие друзья! У посетителей нашей базы отдыха появилась замечательная возможность воспользоваться услугами восстановительного центра при бронировании домика!

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