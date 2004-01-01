База отдыха «Уют»

Поехать: Турбазы, Город.
129984

Комфортный отдых по доступным ценам!

Аренда беседки является удобной и простой альтернативой полноценному загородному отдыху. Если нет возможности надолго выбраться на природу, Вы в любые выходные можете выехать с близкими людьми и друзьями, разместиться в комфортабельной беседке, побаловать себя шашлыком и насытить организм свежим воздухом для новых трудовых подвигов. База отдыха «Уют»  это тихое место в черте г.Мурманска с прекрасным видом на Долину Уюта.

Дорогие друзья! У посетителей нашей базы отдыха появилась замечательная возможность воспользоваться услугами восстановительного центра при бронировании домика!

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Долина Уюта, д. 1

    (Октябрьский район)
    753-180
    Режим работы:

    Бронирование осуществляется с 10:00-22:00

Цены

Цены на услуги восстановительного центра при бронировании домика:

Сауна с бассейном до 6 человек с 08.00-14.00 (1 час) – 480 р.

Сауна без бассейна до 6 человек с 08.00-14.00 (1 час) – 250 р.

Сауна с бассейном до 6 человек с 14.00-22.00 (1 час) – 600 р.

Сауна без бассейна до 6 человек с 14.00-22.00 (1 час) – 300 р.

Дополнительно на 1 человека сауна без бассейна – 50 р.

Дополнительно на 1 человека сауна с бассейном – 70 р.

Бронирование тёплой беседки на сутки + сауна – 12000 р.

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