База отдыха «Уют»
Комфортный отдых по доступным ценам!
Аренда беседки является удобной и простой альтернативой полноценному загородному отдыху. Если нет возможности надолго выбраться на природу, Вы в любые выходные можете выехать с близкими людьми и друзьями, разместиться в комфортабельной беседке, побаловать себя шашлыком и насытить организм свежим воздухом для новых трудовых подвигов. База отдыха «Уют» – это тихое место в черте г.Мурманска с прекрасным видом на Долину Уюта.
Дорогие друзья! У посетителей нашей базы отдыха появилась замечательная возможность воспользоваться услугами восстановительного центра при бронировании домика!
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- г. Мурманск
ул. Долина Уюта, д. 1(Октябрьский район)753-180Режим работы:
Бронирование осуществляется с 10:00-22:00
Цены на услуги восстановительного центра при бронировании домика:
Сауна с бассейном до 6 человек с 08.00-14.00 (1 час) – 480 р.
Сауна без бассейна до 6 человек с 08.00-14.00 (1 час) – 250 р.
Сауна с бассейном до 6 человек с 14.00-22.00 (1 час) – 600 р.
Сауна без бассейна до 6 человек с 14.00-22.00 (1 час) – 300 р.
Дополнительно на 1 человека сауна без бассейна – 50 р.
Дополнительно на 1 человека сауна с бассейном – 70 р.
Бронирование тёплой беседки на сутки + сауна – 12000 р.