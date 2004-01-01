АвтоПрайд

Услуги: Автомойки, Ремонт автомобилей.
132103

Наши услуги:

Автомойка

  • Комплексная мойка
  • Химчистка салона
  • Полировка фар
  • Удаление царапин
  • Установка чехлов и многое другое

Автосервис

  • Шиномонтаж
  • Замена масла
  • Диагностика
  • Сварочные работы
  • Различные виды работ по ремонту автомобиля

 Автоэлектрика

  • Поиск неисправностей
  • Ремонт и установка сигнализации, магнитол, окустики, видеокамер, системы обогрева
  • Замена ламп 

Пока мы заняты Вашим авто Вы можете посетить:

Cолярий, маникюр, кресло массаж, а так же выпить чашечку ароматного кофе.

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Капитана Копытова, 25б

    (Первомайский район)
    201-101
    Режим работы:

    Ежедневно с 09:00 до 22:00

Cайт:
http://www.авто-прайд51.рф

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