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Автомойка

Комплексная мойка

Химчистка салона

Полировка фар

Удаление царапин

Установка чехлов и многое другое

Автосервис

Шиномонтаж

Замена масла

Диагностика

Сварочные работы

Различные виды работ по ремонту автомобиля

Автоэлектрика

Поиск неисправностей

Ремонт и установка сигнализации, магнитол, окустики, видеокамер, системы обогрева

Замена ламп

Пока мы заняты Вашим авто Вы можете посетить:

Cолярий, маникюр, кресло массаж, а так же выпить чашечку ароматного кофе.