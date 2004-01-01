АвтоПрайд
Наши услуги:
Автомойка
- Комплексная мойка
- Химчистка салона
- Полировка фар
- Удаление царапин
- Установка чехлов и многое другое
Автосервис
- Шиномонтаж
- Замена масла
- Диагностика
- Сварочные работы
- Различные виды работ по ремонту автомобиля
Автоэлектрика
- Поиск неисправностей
- Ремонт и установка сигнализации, магнитол, окустики, видеокамер, системы обогрева
- Замена ламп
Пока мы заняты Вашим авто Вы можете посетить:
Cолярий, маникюр, кресло массаж, а так же выпить чашечку ароматного кофе.
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
ул. Капитана Копытова, 25б(Первомайский район)201-101Режим работы:
Ежедневно с 09:00 до 22:00
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