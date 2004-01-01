Автофорум
Автосалон.
Автомобили с пробегом в наличии.
Услуги:
- trade-in (обмен с доплатой в обе стороны или «ключ-в-ключ»)
- прием автомобилей на комиссию на выгодных условиях
- выкуп автомобилей (в том числе кредитных)
- автокредитование без справок и поручителей, без первого взноса (по 2-м документам)
- заказ и подбор любого автомобиля
- все виды автострахования (КАСКО, ОСАГО, ЗЕЛЕНАЯ КАРТА)
- помощь при постановке автомобиля на учет в ГИБДД
- оформление договоров купли-продажи и юридическое сопровождение сторонних сделок
Мы предоставляем гарантию юридической чистоты на все наши автомобили.
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
пр. Кольский, д. 134 (ТРЦ «Форум», этаж А)(Первомайский район)788-998Режим работы:
Пн.-Сб.: 11:00-19:00
Вс.: 11:00-18:00
Cайт:
E-mail: