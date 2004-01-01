Автофорум

Купить: Авто/ запчасти.
132965

Автосалон.

Автомобили с пробегом в наличии.

Услуги:

  • trade-in (обмен с доплатой в обе стороны или «ключ-в-ключ»)
  • прием автомобилей на комиссию на выгодных условиях
  • выкуп автомобилей (в том числе кредитных)
  • автокредитование без справок и поручителей, без первого взноса (по 2-м документам)
  • заказ и подбор любого автомобиля
  • все виды автострахования (КАСКО, ОСАГО, ЗЕЛЕНАЯ КАРТА)
  • помощь при постановке автомобиля на учет в ГИБДД
  • оформление договоров купли-продажи и юридическое сопровождение сторонних сделок

Мы предоставляем гарантию юридической чистоты на все наши автомобили.

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    пр. Кольский, д. 134 (ТРЦ «Форум», этаж А)

    (Первомайский район)
    788-998
    Режим работы:

    Пн.-Сб.: 11:00-19:00

    Вс.: 11:00-18:00

Cайт:
http://www.autoforum51.ru
E-mail:
autoforum51@mail.ru

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