Автосалон.

Автомобили с пробегом в наличии.

Услуги:

trade-in (обмен с доплатой в обе стороны или «ключ-в-ключ»)

прием автомобилей на комиссию на выгодных условиях

выкуп автомобилей (в том числе кредитных)

автокредитование без справок и поручителей, без первого взноса (по 2-м документам)

заказ и подбор любого автомобиля

все виды автострахования (КАСКО, ОСАГО, ЗЕЛЕНАЯ КАРТА)

помощь при постановке автомобиля на учет в ГИБДД

оформление договоров купли-продажи и юридическое сопровождение сторонних сделок

Мы предоставляем гарантию юридической чистоты на все наши автомобили.