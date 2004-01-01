Arctic Transfer
Трансферная компания.
Мы предлагаем нашим клиентам заказ и аренду микроавтобуса или минивена с водителем по предварительному заказу для осуществления междугородних и международных пассажирских перевозок по Мурманской Области и Скандинавии.
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Наличный и безналичный расчёт, предоставление отчётных документов.
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
ул. Гаджиева, д. 14(Ленинский район)8 (921) 306-85-76
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