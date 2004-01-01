Arctic-Bus

Трансферная компания.

Мы предлагаем нашим клиентам заказ и аренду микроавтобуса или минивена с водителем по предварительному заказу для осуществления междугородних и международных пассажирских перевозок по Мурманской Области и Скандинавии.

У нас можно заказать микроавтобус:

в Аэропорт Мурманск, Киркенес, Ивало

для трансфера с аэропорта до отеля

в Норвегию и Финляндию

для поездок на турбазы Мурманской Области

в Титовку, Териберку, Ловозеро (Хаски Парк, Саамская деревня), Лиинахомари (Дайвинг-парк)

в ЗАТО Мурманской Области

Наличный и безналичный расчёт, предоставление отчётных документов.