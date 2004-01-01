Arctic-Bus

Услуги: Прокат автомобилей.
130390

Трансферная компания.

Мы предлагаем нашим клиентам заказ и аренду микроавтобуса или минивена с водителем по предварительному заказу для осуществления междугородних и международных пассажирских перевозок по Мурманской Области и Скандинавии. 

У нас можно заказать микроавтобус:

в Аэропорт Мурманск, Киркенес, Ивало

для трансфера с аэропорта до отеля

в Норвегию и Финляндию

для поездок на турбазы Мурманской Области

в Титовку, Териберку, Ловозеро (Хаски Парк, Саамская деревня), Лиинахомари (Дайвинг-парк)

в ЗАТО Мурманской Области

Наличный и безналичный расчёт, предоставление отчётных документов.

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Гаджиева, д. 14 

    (Ленинский район)
    8 (921) 306-85-76
Cайт:
http://арт51.рф
E-mail:
art51transfer@mail.ru

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