Аметист
Ателье «Аметист» с 1975 года на рынке услуг по изготовлению и ремонту одежды в Мурманске и области.
Наши услуги:
пошив и ремонт одежды из любых тканей
пошив мужских костюмов: пиджаков, брюк, рубашек
пошив женских костюмов: юбок, блузок, пиджаков
пошив свадебных, вечерних, выпускных платьев
пошив постельного белья, штор, ламбрекенов
изготовление и продажа карнавальных костюмов
изготовление и ремонт трикотажных изделий
машинная вышивка
Адреса и телефоны:
- г. Мурманск
пр. Ленина, д. 5247–37–13Режим работы:
Пн.-Пт.: 11:00-19:00 (обед: 14:30-15:30)
Сб.: 11:00-17:00 (обед: 14:30-15:30)
Вс.: выходной
- г. Мурманск
пр. Ленина, д. 32 (ТРК «Мурманск Молл», 3 этаж)20–05–90Режим работы:
Пн.-Вс.: 10:00-22:00
- г. Мурманск
ул. Карла Маркса, д.770–04–90Режим работы:
Пн.-Пт.: 11:00-19:00
Сб.: 11:00-17:00
Вс.: выходной