Ателье «Аметист» с 1975 года на рынке услуг по изготовлению и ремонту одежды в Мурманске и области.

Наши услуги:

пошив и ремонт одежды из любых тканей

пошив мужских костюмов: пиджаков, брюк, рубашек

пошив женских костюмов: юбок, блузок, пиджаков

пошив свадебных, вечерних, выпускных платьев

пошив постельного белья, штор, ламбрекенов

изготовление и продажа карнавальных костюмов

изготовление и ремонт трикотажных изделий

машинная вышивка