Аметист

Купить: Одежда.Услуги: Пошив, ремонт одежды.
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Ателье «Аметист» с 1975 года на рынке услуг по изготовлению и ремонту одежды в Мурманске и области.

Наши услуги:

пошив и ремонт одежды из любых тканей

пошив мужских костюмов: пиджаков, брюк, рубашек

пошив женских костюмов: юбок, блузок, пиджаков

пошив свадебных, вечерних, выпускных платьев

пошив постельного белья, штор, ламбрекенов

изготовление и продажа карнавальных костюмов

изготовление и ремонт трикотажных изделий

машинная вышивка

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    пр. Ленина, д. 52

    47–37–13
    Режим работы:

    Пн.-Пт.: 11:00-19:00 (обед: 14:30-15:30)

    Сб.: 11:00-17:00 (обед: 14:30-15:30)

    Вс.: выходной

  • г. Мурманск

    пр. Ленина, д. 32 (ТРК «Мурманск Молл», 3 этаж)

    20–05–90
    Режим работы:

    Пн.-Вс.: 10:00-22:00

  • г. Мурманск

    ул. Карла Маркса, д.7

    70–04–90
    Режим работы:

    Пн.-Пт.: 11:00-19:00

    Сб.: 11:00-17:00

    Вс.: выходной

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