Продажа и обслуживание аквариумов в Мурманске и области. Компания существует с 2010 года. Работаем с крупными компаниями и частными лицами. Предлагаем доступные цены на аквариумы и оборудование, действует интернет-магазин.

Наши специалисты имею большой опыт аквариумной деятельности, работают профессионально, быстро и чисто. Среднее время чистки 1 аквариума 40 мин. Гарантийное обслуживание позволяет добиться стабильной экосистемы в аквариуме и содержать его в чистоте постоянно и не переживать за своих питомцев. Всем своим клиент мы рекомендуем автоматизировать свои аквариумы, чтобы единственным занятием оставалось только созерцать и любоваться красотой. Если у вас еще нет аквариума, мы поможем определиться с тем, что вы конкретно хотели бы видеть в итоге, а все процессы от идеи до реализации возьмем на себя. Визуализация индивидуальных проектов бесплатно.

Вы можете позвонить нам и проконсультироваться по содержанию аквариума по телефону бесплатно, мы всегда рады новым знакомствам.

«Аква-Сервис» - мы рады позаботиться о вас и о ваших питомцах.

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