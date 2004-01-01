Аква-Сервис

Купить: Товары для животных.
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Продажа и обслуживание аквариумов в Мурманске и области. Компания существует с 2010 года. Работаем с крупными компаниями и частными лицами. Предлагаем доступные цены на аквариумы и оборудование, действует интернет-магазин.

Наши специалисты имею большой опыт аквариумной деятельности, работают профессионально, быстро и чисто. Среднее время чистки 1 аквариума 40 мин. Гарантийное обслуживание позволяет добиться стабильной экосистемы в аквариуме и содержать его в чистоте постоянно и не переживать за своих питомцев. Всем своим клиент мы рекомендуем автоматизировать свои аквариумы, чтобы единственным занятием оставалось только созерцать и любоваться красотой. Если у вас еще нет аквариума, мы поможем определиться с тем, что вы конкретно хотели бы видеть в итоге, а все процессы от идеи до реализации возьмем на себя. Визуализация индивидуальных проектов бесплатно.

Вы можете позвонить нам и проконсультироваться по содержанию аквариума по телефону бесплатно, мы всегда рады новым знакомствам.

«Аква-Сервис» - мы рады позаботиться о вас и о ваших питомцах.

Услуги:

  • Чистка аквариума
  • Аквариум под ключ
  • Аквариум в интерьере
  • Абонентское обслуживание аквариума
  • Решение любых аквариумных проблем
  • Ремонт аквариумов и террариумов
  • Продажа готовых аквариумов
  • Переезд аквариума
  • Продажа аквариумного оборудования и декораций
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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    ул. Лобова, 11/7  

    (Ленинский район)
    (8152) 75-20-41
    Режим работы:

    09:00 - 20:00

Cайт:
http://Зоомагазин51.рф

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