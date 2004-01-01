Агентство недвижимости 51

Купить: Недвижимость.
141999

Агентство недвижимости 51 - это команда специалистов-экспертов рынка недвижимости города Мурманска. На сегодняшний день компания занимает уверенную позицию на рынке, представляет населению весь спектр услуг, славится высоким уровнем подготовки агентов, заключает союзы с сильными компаниями-партнерами и активно повышает узнаваемость бренда. 

Агентство эффективно работает в следующих направлениях:  

Жилая недвижимость: продажа, покупка, обмен, сопровождение сделок, инвестиционная деятельность.

Юридический отдел: консультации физических и юридических лиц, вопросы приватизации, сопровождение всех видов сделок. 

Технический отдел: печатные работы всех видов договоров, соглашений и других сопутствующих сделкам документов.

Ипотечный центр. Партнеры ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ 24»: ипотека традиционная, военная, консультации, бонусы от банков-партнеров.

Муниципалитет: продажа квартир городу, ремонт жилых помещений.

Оценка: оценка недвижимости.

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Адреса и телефоны:
  • г. Мурманск

    пр. Ленина, 16 а, офис 506 (5 этаж) 

    (Октябрьский район)
    (8152) 601-999
    Режим работы:
    • Пн-Пт: 10:00 - 19:00
    • Сб: 12:00 - 17:00
Cайт:
http://www.an51.ru

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