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Жилье для молодых и многодетных
15 января 2014

Сегодня в администрации Мурманска начался прием документов от молодых и многодетных семей, желающих получить субсидию на приобретение жилья.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей» город предоставляет социальную выплату для покупки квартиры не только молодым, но и многодетным семьям независимо от возраста супругов.

Благодаря программе только за 2013 год смогли приобрести новое жилье 114 семей, в том числе 15 многодетных. Им были предоставлены социальные выплаты за счет средств городского бюджета.

Как рассказали специалисты комитета по экономическому развитию городской администрации, подать заявку могут молодые семьи, в которых возраст супругов не превышает 35 лет (независимо от наличия детей), а также неполные семьи с детьми, многодетные родители.

По решению городских властей с октября 2012 года социальная выплата предоставляется многодетным семьям вне зависимости от возраста супругов.

Главное условие участия в программе – семья должна быть признана нуждающейся в улучшении  жилищных условий. С перечнем всех необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Мурманска http://www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=25.

Прием заявлений продлится до 15 августа 2014 года.

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