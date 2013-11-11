Заполярные мастера представят свое искусство в рамках II Мурманской Международной деловой недели

19 ноября в 12.30 в Ледовом Дворце спорта в рамках работы II Мурманской Международной деловой недели состоится торжественное открытие региональной выставки-ярмарки мастеров прикладного искусства «Золотые руки мастеров», которая будет представлена областным художественным музеем.

Традиционная ежегодная выставка-ярмарка проводится в области уже в шестой раз. В центре внимания в этом году темы мастерства и возрождения народных традиций в области декоративно - прикладного искусства.

Выставка–ярмарка направлена на выявление талантливых мастеров, поддержку их деятельности, привлечение внимания к проблемам сохранения, развития, популяризации традиционного декоративно–прикладного искусства, пропаганда этого уникального достояния края.

Всего в выставке–ярмарке принимают участие около 120 мастеров декоративно–прикладного искусства из Мурманска, Апатитов, Кандалакши, Кировска, Мончегорска, Оленегорска, Колы, Североморска, Никеля, Зеленоборского, Умбы, Кильдинстроя и Ловозера.

На выставке-ярмарке «Золотые руки мастеров» будут представлены такие виды декоративно-прикладного творчества, как поморская козуля, лоскутное шитье, кружевоплетение, фриволите, русская вышивка, золотное шитье, макраме, вязание крючком, роспись по бересте, плетение из бересты, плетение из корня и многие другие.

Выставка будет работать с 19 по 21 ноября.