Время вставать на лед: сезон массового катания открыт

14 октября открыл сезон каток на Стадионе «Строитель», а в течение зимы в городе запланирована работа 20 бесплатных катков: на городских стадионах, в скверах, около школ и на Семеновском озере. На улице гололед, что впору надевать коньки и гнать по встречке, однако городские катки не торопятся с открытием сезона. Свои условия диктует погода: малое количество снега мешает формированию на дорожках так называемой снежной подушки, поверх которой собственно и заливается лед. Если «подушка» будет тонкой, то и наморозить лед не удастся.

Но несмотря на переменчивые погодные условия 14 ноября открылся каток на стадионе «Строитель» !

Расписание работы катка на стадионе «Строитель»:

Четверг и Пятница: с 19:00 до 22:00

Суббота: с 18:00 до 22:00

Воскресенье: с 17:00 до 22:00

Новые цены на услуги катка.

Другой открытый городской каток - на Центральном стадионе профсоюзов - планируется к открытию в конце ноября-начале декабря, точной даты пока нет. Закрытый каток в Ледовом Дворце Спорта сейчас временно не проведит сеансы массового катания, они возобновятся на выходных 23 и 24 ноября. Расписание можно будет посмотреть здесь.



Также этой зимой в заполярной столице появятся 20 бесплатных катков. Катки будут организованы на 14 пришкольных стадионах, которые были обновлены летом: новое тартановое покрытие на этих площадках позволяет обустроить в зимнее время каток. Приходить кататься смогут все желающие!

Содержать площадки, освещать их, очищать от снега будет город. Для улучшения качества кортов уже закуплена специальная машина для заливки и уборки льда.

Также в этом году будут обустроены шесть бесплатных больших катков: около спорткомплекса «Авангард», в сквере на улице Марата, на площадке на Кольском проспекте, 101, на стадионах «Юность» и «Льдинка» (в Первомайском округе), а также на Семеновском озере.

Мурманчане смогут прийти на любой из этих катков и провести время с пользой для здоровья.