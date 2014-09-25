В Печенгском районе построят новый горнолыжный склон

Начинается строительство в районе города Заполярного нового спортивного объекта – горнолыжного спуска и трассы. С инициативой по строительству выступил депутат районного совета Руслан Белашов. Глава администрации Печенгского района Сергей Гончар уточнил, что на реализацию проекта из районного бюджета выделено 5 млн. руб. Аукцион выиграла питерская компания ООО "Россервис", которая ранее реализовала строительные проекты в олимпийской деревне в Сочи. Будущая трасса будет иметь длину 1,1 км, а горнолыжный спуск – 400 метров. На территории объекта будет возведен домик для спортсменов с раздевалкой, прокатным пунктом и комнатой отдыха. Трасса будет полностью освещена. На следующий год, в случае выделения средств из областного бюджета, планируется строительство горнолыжного подъемника.

Напомним, что в районе активно ведется развитие спортивной инфраструктуры, в Никеле идет реконструкция дворца спорта «Металлург» и проводится освещение лыжной трассы, началась установка площадок с уличными тренажерами, планируется реализация ряда других проектов. В Печенгском районе построят новый горнолыжный склон. Начинается строительство в районе города Заполярного нового спортивного объекта – горнолыжного спуска и трассы. С инициативой по строительству выступил депутат районного совета Руслан Белашов. Глава администрации Печенгского района Сергей Гончар уточнил, что на реализацию проекта из районного бюджета выделено 5 млн. руб. Аукцион выиграла питерская компания ООО "Россервис", которая ранее реализовала строительные проекты в олимпийской деревне в Сочи. Будущая трасса будет иметь длину 1,1 км, а горнолыжный спуск – 400 метров. На территории объекта будет возведен домик для спортсменов с раздевалкой, прокатным пунктом и комнатой отдыха. Трасса будет полностью освещена. На следующий год, в случае выделения средств из областного бюджета, планируется строительство горнолыжного подъемника.

Напомним, что в районе активно ведется развитие спортивной инфраструктуры, в Никеле идет реконструкция дворца спорта «Металлург» и проводится освещение лыжной трассы, началась установка площадок с уличными тренажерами, планируется реализация ряда других проектов.