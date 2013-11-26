В Мурманске начал работу молодёжный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее»

С 26 по 29 ноября 2013 года на базе центра дополнительного образования детей «Лапландия» состоится главный Молодёжный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее». В его рамках проводятся VIII Соревнование молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе РФ, XVI Региональная научная и инженерная выставка молодых исследователей «Будущее Севера», XI Региональное соревнование юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР».

В столицу Кольского Заполярья приедут молодые исследователи Северо-Запада России, которые продемонстрируют свои достижения в области инженерных, естественных и социально-гуманитарных наук.

Школьники и молодёжь нашего региона при поддержке Правительства Мурманской области более 19 лет активно участвуют в реализации проектов и мероприятий программы «Шаг в будущее». Благодаря высоким результатам молодых и юных исследователей региона и многолетнему успешному сотрудничеству Мурманского областного Координационного центра программы «Шаг в будущее» с МГТУ им. Н.Э. Баумана с 2007 года Соревнования молодых исследователей в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации ежегодно проводятся в городе-герое Мурманске.

Научные состязания форума предполагают демонстрацию реальных научных и инженерных достижений молодёжи и школьников на выставочных экспозициях в условиях конкурсной защиты. На мероприятиях будет представлено более 250 проектов молодых и юных исследователей по следующим направлениям: естественные науки и современный мир; инженерные науки; науки о природе и человеке (науки о Земле, об окружающей среде; социально-гуманитарные и экономические науки; прикладное искусство).

В работе форума в 2013 году примут участие около 260 молодых и юных исследователей из 5 регионов Северо-Запада России, в том числе Ненецкого автономного округа, Республики Карелии, г. Санкт-Петербурга, Архангельской области, а также молодые и юные исследователи более чем из 20 городов и посёлков Мурманской области в возрасте от 9 до 19 лет. На церемонии закрытия будут вручены призы победителям мероприятий, а также научные кубки «Будущее Севера» сильнейшим командам молодых исследователей Мурманской области и Северо-Запада России.

Жюри главного Молодёжного научного форума Северо-Запада России формируется из преподавателей вузов, специалистов федерального округа, а также членов экспертного совета программы «Шаг в будущее». Председатель жюри – Константин Машков, кандидат технических наук, доцент Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана.

Из победителей мероприятий будут сформированы команды, которые представят Мурманскую область на XII Российском соревновании юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР» (Москва, февраль 2014 г.), а также на XVIII Российской молодёжной научной и инженерной выставке «Шаг в будущее», XXI Всероссийской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» в рамках Всероссийского форума научной молодёжи «Шаг в будущее» (Москва, март 2014 г.).

Церемония открытия Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» - 27 ноября 2013 года в 11.00 в большом зале центра дополнительного образования детей «Лапландия».

Церемония закрытия – 29 ноября 2013 года в 14.00 в большом зале центра дополнительного образования детей «Лапландия».