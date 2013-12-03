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В Мурманске открывается Школа традиционной русской культуры
03 декабря 2013

4 декабря в 10.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества состоится открытие Школы традиционной русской культуры.

Ее целью является создание условий для сохранения и популяризации традиций русской песенной культуры. Она создана для привлечения внимания общественности к вопросам сохранения и популяризации региональных традиций русской песенной культуры. Занятия в «школе традиционной русской культуры» позволят руководителям песенных ансамблей повысить квалификацию, обменяться опытом и укрепить связи между творческими коллективами.

В рамках «школы» будут проводиться семинары и мастер-классы. Первое занятие проведут руководитель фольклорного ансамбля «Беломорье» (Мурманск) Людмила Рогатых и руководители фольклорного хора (Умба) Ольга Новожилова и Вера Шевелева.

Дворец культуры приглашает хормейстеров песенных коллективов культурно-досуговых учреждений Мурманской области принять участие в «Школе традиционной русской культуры».

Последние отзывы

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    Зильбельтруд, 29 декабря 2013 #2
    "В Мурманске открывается Школа традиционной русской культуры"

    Народ настолько деградировал, что его нужно обучать собственной культуре?
    Вот к чему приводит гламур, потребительство, "я никому не должна" и т. д.
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    Ольга Дедушкина, 29 декабря 2013 #1
    Ольга Богоявленская-руководитель народного коллектива ансамбля песни "Играй, гармонь!" Д.К." Первомайский" г. Мурманск. Жду приглашения на семинары и встречи.

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