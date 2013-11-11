Школьники Мурманской области приняли участие во всероссийском форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России»

В Ярославле прошел всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России». В нем приняли участие школьники из Мурманска и области: Елизавета Зайцева, ученица 11 класса Мурманского международного лицея, Анна Бушлякова, ученица 11 класса лицея № 2, Екатерина Федулеева, ученица 9 класса гимназии № 1, Вилена Савинова, ученица 11 класса средней общеобразовательной школы № 4 п.г.т. Умба. Мероприятие проводилось по распоряжению Президента Российской Федерации в целях сохранения и приумножения интеллектуального и творческого потенциала страны.

В первый день участники смогли прослушать лекции почетных гостей, среди которых Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов, ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев, российский биофизик, профессор университета г. Киото (Япония) Константин Агладзе, директор Курчатовского института Михаил Ковальчук. Деловая игра стала финальным этапом первого дня. По сюжету игры ребята попали на планету с множеством проблем. Задачи, которые пришлось решать ребятам, были междисциплинарными и требовали взаимодействия с участниками разных направлений, которые совпадают с секциями форума. Это – «Транспорт будущего», «Медицина будущего», «Пространство будущего», «Общество будущего», «Энергия будущего» и «Коммуникации будущего». В последующие дни ребята участвовали в работе тематических секций, разрабатывали собственные проекты, посетили достопримечательности Ярославля.

В рамках Форума была предусмотрена специальная программа для учителей, работающих с талантливой молодежью. Лариса Полякова, учитель английского языка Мурманского международного лицея, участвовала в программе «Педагогическое сопровождение талантливых детей», встречалась с ведущими профессорами и преподавателями МГУ.

Завершился форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» презентацией более 260 проектов школьников для ректоров вузов, представителей бизнес-структур.