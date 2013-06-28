Сегодня в России отмечается День молодежи

Это праздник 35 миллионов человек, именно столько, по данным Росстата, в России молодёжи - почти четверть населения страны. Мурманская область по-настоящему может гордиться достижениями молодежи.



Юность - прекрасное время в жизни каждого человека и особое состояние души. Это период открытий, дерзаний и свершений, мечтаний и надежд, желания действовать и удивлять мир смелыми идеями и достижениями.

Являясь одним из самых юных регионов Российской Федерации, Мурманская область динамично развивается и обладает значительным потенциалом. Молодые мурчанчане - амбициозные, яркие и энергичные, определяют перспективы развития Кольского Заполярья.

Мурманская область по-настоящему может гордиться достижениями молодежи, теми, кто неоднократно отстаивал честь региона на всероссийских и международных соревнованиях, конкурсах и фестивалях.

Мурманские ди-джеи занимают наивысшие места на пьедестале почета Дельфийских игр России, танцоры - чемпионы России и призеры мира по европейскому секвею, эстрадные исполнители с победой вернулись с международного фестиваля «Венский звездопад», сборная КВН Мурманской области - вице-чемпион центральной лиги Москвы и Подмосковья.

В Мурманской области День молодёжи решили отметить 23-го июня. В Мончегорске День молодежи начался с байкеров, которые ворвались ревущими моторами на площадь Революции. После байк-шоу на площади заработали интерактивные площадки для подростков и молодежи - «Сумо», «Тяни-Толкай», «Крестики-нолики», «Слэклайн» и «Лазертаг». Самые смелые катались внутри зорба. На Молодежном Арбате рисовали шаржи, дарили воздушные шары в виде цветов и забавных животных, изготавливали бумажных журавликов в технике оригами, работала площадка «Фейс-арт».

Не было скучно на празднике в Мончегорске и представителям хип-хоп-культуры. Мурманская команда райтеров, «Kids battle breaking» - областной фестиваль брейк-данса и юный ди-джей Артем Барков - абсолютный победитель фестиваля ди-джеинга «Драйв» - создавали хип-хоп атмосферу на Дне молодежи.

В течение всего праздника в Мончегорске проходила акция «Зона трезвости», где каждый мог стать обладателем планшетного компьютера.

В городском парке столицы Северного флота 23 июня прошел праздник "Североморск - город молодых!».

Молодежь встречали сотрудники ЗАГСа, работала площадка японской культуры, проходила демонстрация военной техники и страйкбольного движения. В этом году на Дне молодежи Североморск впервые присоединился к международному выставочному проекту по обмену фотографиями "Сушка". В рамках выставочного проекта прошел фотоконкурс "Флоту - быть!", посвященный 80-летию образования Северного флота.

Праздничные мероприятия ко Дню молодежи 23 июня прошли и в Мурманске, где молодежь гуляла в центре города на Пяти углах. Би-бои и фестиваль «Двигатель», трейсеры и традиционный забег на шпильках, станционная игра «Квест для невест» и шоу-двойников «Два в одном», мегатвистер и соревнования по экстремальным и силовым видам спорта – все это запомнилось тем, кто не поленился приехать в прошедшие выходные в центр Мурманска и посмотреть, чем же живет современная молодежь.