С 1 июля в Мурманской области спиртное ночью будет не купить

Управление по лицензированию Мурманской области повторно обращает внимание организаций и граждан, что в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области с 1 июля 2013 года розничная продажа всех видов алкогольной продукции (в том числе пива и пивных напитков) запрещается с 21 до 11 часов.

Нарушение данного требования продавцом влечет за собой штраф в размере до сорока тысяч рублей.

Кроме того, для организаций, имеющих лицензии на розничную продажу алкоголя, за нарушение времени продажи законодательством предусматривается аннулирование лицензии во внесудебном порядке.

Данное ограничение не распространяется на организации, оказывающие услуги общественного питания (рестораны, кафе, бары, и т.п.) и магазины беспошлинной торговли.