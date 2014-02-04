Заполярную столицу украсит «Радуга талантов»

В Мурманске стартовал городской фестиваль творчества младших школьников «Радуга талантов».

Организаторы фестиваля – комитет по образованию администрации города Мурманска и Городской информационно-методический центр работников образования.

Традиционно в стенах мурманской гимназии №8 фестиваль собирает талантливых учеников начальных классов: юных исследователей, художников, актеров и знатоков английского языка.

В этом году в номинациях фестиваля свои работы представят 336 школьников из 44 школ, гимназий и лицеев.

Ребята соревнуются по 4 направлениям:

– «Волшебный мир театра» (школьный театр на иностранных языках);

– «Магия слова» (художественное чтение на иностранных языках);

– «Разноцветные фантазии» (конкурс иллюстраций к художественным произведениям для детей);

– «Первые шаги в науку» (публичная защита исследовательских работ).

Наибольшее количество участников традиционно задействовано в театральных постановках – более 150 человек.

Торжественное подведение итогов фестиваля состоится 7 февраля.