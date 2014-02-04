Заполярную столицу украсит «Радуга талантов»

В Мурманске стартовал городской фестиваль творчества младших школьников «Радуга талантов».
Организаторы фестиваля – комитет по образованию администрации города Мурманска и Городской информационно-методический центр работников образования.
Традиционно в стенах мурманской гимназии №8 фестиваль собирает талантливых учеников начальных классов: юных исследователей, художников, актеров и знатоков английского языка.
В этом году в номинациях фестиваля свои работы представят 336 школьников из 44 школ, гимназий и лицеев.
Ребята соревнуются по 4 направлениям:
– «Волшебный мир театра» (школьный театр на иностранных языках);
– «Магия слова» (художественное чтение на иностранных языках);
– «Разноцветные фантазии» (конкурс иллюстраций к художественным произведениям для детей);
– «Первые шаги в науку» (публичная защита исследовательских работ).
Наибольшее количество участников традиционно задействовано в театральных постановках – более 150 человек.
Торжественное подведение итогов фестиваля состоится 7 февраля.