Ограничение движения в связи с проведением «Мурманской мили»

В связи с проведением спортивного фестиваля «Мурманская миля-8» 29 июня будет перекрыто движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца:

– по улице Прибрежной, от улицы Достоевского до улицы Баумана, с 00.00 до 18 часов;

– на левобережной транспортной развязке мостового перехода через Кольский залив (со стороны федеральной автодороги «Кола» – места старта пробега) с 00.00 до 18 часов;

– по грунтовой дороге, от съезда с улицы Прибрежной (в районе авторынка), с 7 до 18 часов.

Кроме того, с 00.00 до 13 часов будет освобождена от транспорта площадь перед Центральным стадионом профсоюзов – для парковки автобусов, обеспечивающих доставку спортсменов и зрителей.