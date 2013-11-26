Наши юные хоккеисты стали победителями I этапа «Кубка Третьяка»

Команда юных хоккеистов «Хаски» (9-10 лет) из Мурманской области стала лидером I этапа Всероссийского хоккейного турнира «Кубок Владислава Третьяка», а наши вратарь и нападающий названы лучшими игроками турнира.

В Ленинградской области состоялся I этап Всероссийского Традиционного хоккейного турнира «Кубок Владислава Третьяка». В нем приняли участие команды «Олимп» из Вологодской области, «Форвард», «Газпромбанк» и «СКА-Петергоф» из Санкт-Петербурга, «Йети» из Великого Новгорода и сборная Мурманской области.

Результаты межрегионального турнира «Кубок Владислава Третьяка» среди команд 2003-2004 годов рождения:

I место – команда «Хаски» (Мурманская обл.)

II место – команда «Йети» (Великий Новгород)

III место – команда «Газпромбанк» (Колпино)

IV место – команда «Олимп» (Вологодская обл.)

V место – команда «СКА-Петергоф» (Ленинградская обл.)

VI место – команда «Форвард» (Санкт-Петербург)

Индивидуальные номинации, лучшие игроки турнира:

Вратарь – Алиев Руслан (№1, команда «Хаски», Мурманская область)

Бомбардир – Кривоногов Тимур (№10, команда «Йети»)

Защитник – Глухарева Кристина (№25, команда «Газпромбанк»)

Нападающий – Пшеничкин Артем (№22, команда «Хаски», Мурманская область)

Федерация хоккея России совместно с Межрегиональным Координационным Советом по развитию хоккея с шайбой Санкт-Петербурга и Северо-Запада в сезоне 2013/2014 гг. проводит всероссийские традиционные соревнования «Кубок Владислава Третьяка среди юношей 2003-2004 годов рождения». На территории Северо-Запада турнир проводится в три этапа. Первый этап – в Ленинградской области, курорт «Игора», второй этап – в Великом Новгороде и третий, заключительный, этап – на территории Мурманской области.

Поздравляем ребят и их тренеров с победой!